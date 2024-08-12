陽明H1每股賺6.66元　董事會決議購入2艘貨櫃輪

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（12）日公告上半年財報，受惠上半年航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，陽明上半年合併營收為963.91億元，年增34%，稅後淨利為232.67億元，EPS為6.66元。

陽明說明，今年Q2單季合併營收為525.89億元，年增50%；稅後淨利為138.87億元，EPS為3.98元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明表示，紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，然而全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下和貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險。

陽明指出，美國經濟在走強後呈現放緩趨勢，7月製造業指數（PMI）降至今年新低點，且失業率再次上升，帶來經濟隱憂，而美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數；歐元區經濟雖持續回升但仍顯疲弱，加上近期地緣政治緊張情勢加劇，均可能推升全球經濟發展的不確定性。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明指出，將持續強化航線競爭力，在貨櫃本業營運最關鍵船隊資源規劃，以穩定船隊資源、兼顧核心航線營運優勢與因應減排趨勢為考量。

陽明表示，公司深化與船東策略合作，今日董事會授權購入2艘本公司現行營運中的11,000 TEU級長租船，合併本公司已購回5艘14,000 TEU級與3艘11,000 TEU級中大型船舶，有助於穩定船隊資源並強化公司航線競爭力，亦可應氣候變遷風險減排需要，未來得自主配合法規與技術條件執行環保改裝措施之彈性，後續亦將因應中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊與布建節能或替代能源船舶，以提供全球客戶更全面、更穩環保之運送服務。