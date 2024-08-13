樂意上半年EPS賺1.82元　下半年再出2款遊戲「獲利動能樂觀」

▲樂意傳播董事長梁敏永。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

遊戲商樂意（7584）13日公告今年第二季及上半年營運成果，第二季營收2.56億元，年成長83.72%；歸屬母公司稅後淨利615.6萬元，年減62.27%，每股稅後淨利（EPS）0.42元，因遊戲前置廣告與宣傳費用高，導致第二季比去年同期較為衰減。

觀察樂意上半年營收4.07億元，年增34.31%；歸屬母公司稅後淨利2,645萬元，年減67.5%，每股稅後淨利（EPS）1.82元。之所以獲利低於去年同期，主要是第二季因認列上櫃前現金增資員工認股的一次性薪資費用，以及新遊戲上市的前置廣告行銷費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂意表示，經典遊戲MMORPG大作《失落的方舟：LOST ARK》自5月底上線後，線上話題熱度不斷，活躍玩家大幅增長，帶動上半年營收成長34.31%。從目前遊戲動能來看，下半年營運有望維持上半年水準，加上營業費用也將趨於穩定，下半年獲利動能有望逐步回穩。

事實上，樂意營運的遊戲類型屬性多元，手握高達22款遊戲代理權，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，並將持續保持現有遊戲的營運活力，進行遊戲改款、配合節慶推出活動等，進一步拉抬整體遊戲玩家人數成長，預期下半年將再有1至2款遊戲上市，進一步挹注業績表現，對下半年營運樂觀期待。