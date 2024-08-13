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利安達發「柯文哲事件」聲明　強調無中資、5位會計師都是台灣人

▲▼柯文哲到民眾黨開會 記者提問 你覺得你還會活著嗎 柯文哲面露苦笑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

遭指與「蒔間」共用同一組總機號碼的利安達會計師事務所，今（13日）再為「柯文哲事件」發出澄清。由於外界指稱內部藏有中資發出3大聲明，強調公司成立已有24年，旗下5名執業會計師皆為台灣人無中資背景，公司營運不受「蒔間公司」電話烏龍影響。

「蒔間是我們的客戶，但不是我們的公司、我們也沒有提供電話秘書服務」利安達會計師事務所媒體聯絡人柯星如表示，我們只是按照客戶給的單據及資料對應處理記帳及報稅，蒔間公司的總機為何導向利安達會計師事務所，「我們也不懂」。

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利安達會計師事務所指出，所有會計帳目「有憑有據」，客戶來什麼資料、帳列就會登記什麼資料，不可能無中生有，憑空捏造。

▲▼利安達再發「柯文哲事件聲明稿」。（圖／利安達會計師事務所提供）

▲利安達再發「柯文哲事件聲明稿」。（圖／利安達會計師事務所提供）

利安達平和聯合會計師事務所聲明全文：

1.關於網傳本事務所具有中資背景一事，說明如下：
本事務所早在民國89年就已成立，因營運規模持續擴大，為更好地服務眾多外商客戶，於民國103年受邀加入全球排名前20大的「利安達國際會計師組織」(Reanda International)，並遵循組織規定於事務所名稱之前冠名，全名為「利安達平和聯合會計師事務所」。

2.網傳本事務所具有中資背景一事，純屬無端臆測。本事務所現有5位會計師聯合執業，全數為台灣人，且均領有中華民國會計師執照，並無任何中資背景。目前，利安達國際會計師組織，在全球59個國家有超過6000名員工及250名合夥人。包括中國所在內，各國成員所均為加盟性質且獨立營運互不隸屬，此等模式與國內知名的四大會計師事務所並無二致。

3.本事務所於業界向來聲譽卓著，備受讚賞，不因此次蒔間公司電話烏龍事件而受影響，為廣大民眾釋疑故，特此聲明。

利安達平和聯合會計師事務所 敬上
中華民國113年8月13日
 

關鍵字： 利安達會計師事務所柯文哲政治獻金

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