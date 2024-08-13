星宇H1賺9億元、7月營收年增53％　第6架A350本月交機

▲星宇航空今年上半年賺9億元。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為163.33億元，年增65％，稅後淨利為9億元，年增172％，EPS為0.39元。7月營收為34.67億元，年增52.98％；累計今年前7月營收為197.99億元，年增63％。

星宇說明，7月客運營收為30.26億元，月增13%、年增50%，受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升；7月貨運營收為3.01億元，月增20%、年增122%，得益於全球電商、AI伺服器相關產品持續出貨暢旺，美線艙位需求維持高點，且東南亞輸美需求穩定，使貨運營收再創歷史新高。

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星宇指出，因應暑假旺季需求，台北-富國島航線自8月下旬起部分日期增班，並於9／1起放大以A330neo提供服務。此外，星宇航空持續拓展中部市場，台中-富國島航線已宣布開賣，並規劃10／27日開航，提供每日一班飛航服務，使中南部旅客有更多元的出國選擇。

另機隊方面，星宇預計本月引進第6架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機。因應航機運能成長，同時持續深耕北美市場，規劃8／16開航台北-西雅圖航線，將進一步完善北美及亞洲中轉網絡。