旅天下H1每股賺3.76元　7月營收寫單月新高

▲旅天下董事長李家寅。（圖／旅天下提供）
記者廖婕妤／台北報導
旅天下（6961）今（13）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為20.58億元，年增107.2%，稅後淨利為0.76億元，年增59.3%，EPS為3.76元。7月營收為4.26億元，年增27.15％，寫下單月新高，累計今年前7月營收為24.84億元，年增87％。
旅天下說明，上半年營收貢獻主要來自全台雙軸加盟光速發展，日本獨家包機、雪祭及賞櫻主題旅遊夯賣，加上春節、端午連假、員工旅遊等旺季挹注。截至目前為止，旅天下已達成68家產品加盟、63家加盟門市。
旅天下表示，因日本通貨膨脹、缺工情況未明顯減緩，旅遊元件商再喊漲，但新台幣相較日幣仍較強勢，可稀釋元件漲勢，維持團費穩定。
旅天下指出，台灣虎航（6757）獨家包機訂單能見度已達2025年Q1，尤其春節進單較去年快，已逾2成；韓國線則積極布局高雄出發市場，除了原有的德威航空、台灣虎航直飛首爾外，再新增濟州航空前往釜山，高出整體量能增加2成。
長程線部分，下半年的機票、元件平均較上半年漲價1成，因旅天下擴大機票、元件購買量，增加議價空間，故團費仍持平，甚至挑戰市場最低價，推出優惠團費吸引買氣。
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