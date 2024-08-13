輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所 44325戶受影響

午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關 臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

雲豹能源7月營收年減逾6成 盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」 首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

iPhone 17數據晶片重大變動 外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

穎崴重返千金價差179元 與「2檔機器人」皆被列注意股名單

證交所13日公布12檔注意股，其中，近期重返「千金股」的半導體測試介面廠穎崴（6515）因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達179元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，被列入注意股名單。

英業達Q2營收破1500億元「飆單季新高」 AI伺服器出貨動能續強

伺服器主板廠英業達（2356）13日公布今年第二季及上半年營運成果，其中，第二季營收坐上1,500億元門檻，來到1,541.59億元，不但年成長近18%，更寫單季歷史新高紀錄；稅後淨利18.1億元，年增30.25%，也寫下近6年來同期新高，成長動能強勁。

和碩業外「吃大補丸」！推升Q2獲利見年增78.6% 創9季新高

代工廠和碩（4938）13日公布今年第二季及上半年的營運成果。值得注意的是，和碩第二季業外收益亮眼，主要是因為世碩交易一次性處分利益約21億元，加上金融資產評價利益的部分，推升單季淨利達55.86億元，不但年成長78.6%，更寫下9季來新高。

旅天下H1每股賺3.76元 7月營收寫單月新高

旅天下（6961）今（13）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為20.58億元，年增107.2%，稅後淨利為0.76億元，年增59.3%，EPS為3.76元。7月營收為4.26億元，年增27.15％，寫下單月新高，累計今年前7月營收為24.84億元，年增87％。

台積電Q2每股配4元現金股利 12／12除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日召開董事會，會中決議核准配發 2024 年第二季之每股現金股利 4.00 元，除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日，另外，董事會也核准資本預算約美金296億1547萬元及擢升資材管理組織資深處長李文如為副總經理。