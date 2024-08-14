市場見2大逆風！友邦人壽審慎看下半年　新推利變保單迎降息買氣

▲AIA友邦人壽總經理侯文成認為，今年下半年還是要審慎樂觀看待。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

隨著美國經濟調整、降息預期及中東戰爭等因素改變金融市場環境，民眾的投資行為隨之變動，保險買氣也將受到影響。對於如何看待下半年壽險市場，AIA友邦人壽總經理侯文成指出，投資型保單干擾變數多，但利變型保單、分紅保單又因降息而受惠，預期今年壽險新契約保費收入將優於2023年而呈現雙位數成長。

「今年下半年還是要審慎樂觀看待。」侯文成一句話形容市場氣氛。不論是資金氾濫、股市暴漲暴跌、利率及債息變化，整體大環境仍存在不小波動，保險市場也是如此，當各界充斥大量投資理財趨勢的激情言論，不少民眾輕忽風險轉嫁及健康保障的必要性，保單買氣也受到影響。

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就保險商品分析，侯文成受訪時表示，投資型保單買氣受投資市場牽動，主要是受到2大因素影響，一是美國總統大選，二是中東情勢緊張，當下半年市場變數一多，就會影響投資型相關產品的銷售，因此他預期，下半年投資型保單買氣將低於上半年，全年投資型保單新契約保費收入估與2023年持平。

另針對利變型及分紅保單來看，侯文成則相對樂觀，主要是這類保單在上半年有停售效應加持，下半年則受惠美國9月降息，使買氣有回溫跡象，研判10月、11月將陸續發酵，他看好下半年利變型及分紅保單新契約保費收入優於上半年，全年也會比2023年表現更好。

美國降息在即，利變型保單也競爭激烈，友邦人壽則從商品設計上因應，正式推出內含「失能照護功能」的新款利變型壽險商品，是全台首張意外傷害失能、嚴重特定傷病、財富傳承等「三大功能合一」的終身壽險保單，截至目前為止，友邦已推出7張新商品搶市。

「人生最大的不幸是，有命沒錢花，有錢沒命花。」侯文成說，民眾理財時，除了「投資」之外，別忘了「風險轉嫁」，也就是打造生活健康的保障——當發生失能或特定傷病時，保單可以打造穩定金流來支援醫療照護費用，就算用盡積蓄，也能透過保險取得應有的保障。

簡單來說就是，健康時可提早保單解約，一旦發生傷病失能則豁免續期保費，還可補貼長期照護所需的現金流；最後若不幸身亡，也有死亡給付，將保險金傳承給家人及後代。

▲「長照險、失能險」重點一次看。（圖／記者楊絡懸製表）