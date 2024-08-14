台船接造大海岬型船獲利會更高　航商估每艘可賺約兩千萬美元

▲2019年年底台船承造的20.8萬噸「中鋼光輝輪」交船典禮貴貴賓大合照。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

全球造船廠塢位缺希，尤其是大型船塢位，台船(2208)剛簽下萬海12+4艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船建造意向書，公司高透露，預計第三季內可簽下4艘21萬噸大海岬型船訂單，毛利率會更高。散裝船公司高階估算，以目前造價，每艘獲利約有兩千萬美元，但台船高階表示，美元匯率是最難掌握的部分，主機與相關材料價格變動也大，賺千萬美元或有機會。

2017年8月，台船接了官股事業中鋼運通4艘21萬噸大海岬型船，當時每艘造價5千萬美元不到，目前造價已經高達8千萬美元，漲幅超過六成，業界分析，目前市場上最缺的是大型船塢位，中小型船容易找到插檔塢位，台船建造成本高，擁有的利基就是可容大型船建造的塢位。

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船舶仲介商指出，台船報的造價，在貨櫃船部分還嫌高，因此這次接造萬海的船隻，估計毛利率僅在3-5%之間，賺的是建造甲醇船的實績，以利未來接造各國甲醇船，能多賺錢的，還是要靠造價漲幅最高的大型散裝船。

台船估計想接2030年前交船的船隻，在接造四艘大海岬之後，剩下的就是可利用建造萬海船隻旁的塢位，接造約8萬噸的巴拿馬型散裝船16艘，公司正積極接洽新訂單。

至於官方委建的艦艇，需要的塢位都很小，有些在平地就可組裝建造，潛艦則有專用密閉式建造空間，倒是首艘潛艦目前已經進入測試階段，前段的採買、壓力殼製造等專業人員等在等著後續艦建造，目前相關專業與技術人員，只能暫時派到其他部門做支援工作，期待立法院新會期能盡速通過後續艦建造，讓船廠資源獲得充分利用。

台船希望政府造船獎勵辦法能儘快訂出，國內鋼價偏高問題也能獲得解決，以利我國造船業長遠發展。至於這次會在台船訂造大海岬船的是哪家船公司，業界預測中國航運與中鋼運通是最可能的買家，裕民因為要造的是18萬噸較小型的海岬型船，估計在台船建造可能性較低，不過裕民表示，公司造船案都會請台船報價，只要條件與造價合適，就會考慮委託台船建造。