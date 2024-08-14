ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台船接造大海岬型船獲利會更高　航商估每艘可賺約兩千萬美元

▲2019年年底台船承造的「中鋼光輝輪」交船典禮貴貴賓大合照。（圖／台船提供）

▲2019年年底台船承造的20.8萬噸「中鋼光輝輪」交船典禮貴貴賓大合照。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

全球造船廠塢位缺希，尤其是大型船塢位，台船(2208)剛簽下萬海12+4艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船建造意向書，公司高透露，預計第三季內可簽下4艘21萬噸大海岬型船訂單，毛利率會更高。散裝船公司高階估算，以目前造價，每艘獲利約有兩千萬美元，但台船高階表示，美元匯率是最難掌握的部分，主機與相關材料價格變動也大，賺千萬美元或有機會。

2017年8月，台船接了官股事業中鋼運通4艘21萬噸大海岬型船，當時每艘造價5千萬美元不到，目前造價已經高達8千萬美元，漲幅超過六成，業界分析，目前市場上最缺的是大型船塢位，中小型船容易找到插檔塢位，台船建造成本高，擁有的利基就是可容大型船建造的塢位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船舶仲介商指出，台船報的造價，在貨櫃船部分還嫌高，因此這次接造萬海的船隻，估計毛利率僅在3-5%之間，賺的是建造甲醇船的實績，以利未來接造各國甲醇船，能多賺錢的，還是要靠造價漲幅最高的大型散裝船。

台船估計想接2030年前交船的船隻，在接造四艘大海岬之後，剩下的就是可利用建造萬海船隻旁的塢位，接造約8萬噸的巴拿馬型散裝船16艘，公司正積極接洽新訂單。

至於官方委建的艦艇，需要的塢位都很小，有些在平地就可組裝建造，潛艦則有專用密閉式建造空間，倒是首艘潛艦目前已經進入測試階段，前段的採買、壓力殼製造等專業人員等在等著後續艦建造，目前相關專業與技術人員，只能暫時派到其他部門做支援工作，期待立法院新會期能盡速通過後續艦建造，讓船廠資源獲得充分利用。

台船希望政府造船獎勵辦法能儘快訂出，國內鋼價偏高問題也能獲得解決，以利我國造船業長遠發展。至於這次會在台船訂造大海岬船的是哪家船公司，業界預測中國航運與中鋼運通是最可能的買家，裕民因為要造的是18萬噸較小型的海岬型船，估計在台船建造可能性較低，不過裕民表示，公司造船案都會請台船報價，只要條件與造價合適，就會考慮委託台船建造。

關鍵字： 台船大海岬.獲利會更高

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

兩岸關係差拖累台灣經濟？　謝金河：對美出口佔比拉升

兩岸關係差拖累台灣經濟？　謝金河：對美出口佔比拉升

AI商機持續暢旺，財政部上周公布7月出口達399.4億美元，年增3.1％，連續9個月正成長，財信傳媒董事長謝金河指出他原來的預測在這個月達標，並在臉書上以「山不轉路轉！台灣出口市場的轉向！」為題發文，提到很多人都說兩岸關係不好、台灣經濟就不會好，但這些疑慮正逐漸釐清，台灣的出口也在山不轉路轉中找到出路，對美國出口佔比拉升到24％。

2024-08-14 10:55
英特爾Q2賣光安謀持股！套現48億　但股票淨虧39億仍待填平

英特爾Q2賣光安謀持股！套現48億　但股票淨虧39億仍待填平

根據外媒MarketWatch報導，英特爾在第二季度清倉了所持晶片設計公司Arm的股份，這樣的作為也正值英特爾大幅裁員和削減開支，以扭轉業務虧損之際。

2024-08-14 10:24
三商餐飲H1每股賺3.08元　年底前可望掛牌上市

三商餐飲H1每股賺3.08元　年底前可望掛牌上市

三商餐飲（7705）公告上半年財報，上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元，整體獲利已近去年全年度獲利；此外，三商餐飲日前也通過上市申請，最快今年底前可望掛牌上市。

2024-08-14 10:20
17檔台股ETF「這兩周除息」　一表看股利殖利率、最後上車日

17檔台股ETF「這兩周除息」　一表看股利殖利率、最後上車日

多檔「台股ETF」在8月除息，總計有17檔ETF在這兩周將陸續除息，包括4檔半年配ETF、8檔季配型ETF、4檔月配型ETF及1檔雙月配ETF。要注意的是，多數ETF的除息日集中於8月16日，另一批則落於下周，欲參與除息的投資人需留意各產品最後買進日。

2024-08-14 09:44
市場見2大逆風！友邦人壽審慎看下半年　新推利變保單迎降息買氣

市場見2大逆風！友邦人壽審慎看下半年　新推利變保單迎降息買氣

隨著美國經濟調整、降息預期及中東戰爭等因素改變金融市場環境，民眾的投資行為隨之變動，保險買氣也將受到影響。對於如何看待下半年壽險市場，AIA友邦人壽總經理侯文成指出，投資型保單干擾變數多，但利變型保單、分紅保單又因降息而受惠，預期今年壽險新契約保費收入將優於2023年而呈現雙位數成長。

2024-08-14 06:01
股市回升見3大原因！專家：緊張情緒未消散「市場還會過度反應」

股市回升見3大原因！專家：緊張情緒未消散「市場還會過度反應」

股市上周出現大幅拋售，如今陸續見到進一步回升，為什麼會出現大規模的漲跌震盪？市場策略專家認為，近期市場修正可能是過度反應所致，現在股市穩定，主要有日本央行承諾對升息保持審慎、美國請領失業救濟金人數低於預期、以及關鍵技術指標顯示股市可能遭到過度拋售等3大原因安撫情緒。不過專家也進一步提醒，「股市看似已經趨於穩定，但我認為緊張情緒並未消散。」

2024-08-14 11:11
台積電漲14元至955　指數大漲逾250點站上2萬2

台積電漲14元至955　指數大漲逾250點站上2萬2

美股周二（13日）主要指數全面收漲，台股今（14）日以上漲155.46點、21952.03點開出，漲勢持續，指數大漲逾250點，站上22000點，台積電（2330）上漲14元至955元。

2024-08-14 09:02
台泥H1每股賺0.51元　7月營收年增61％

台泥H1每股賺0.51元　7月營收年增61％

台泥（1101）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收645.13億元，年增19.5％，稅後淨利為42.22億元，年減14.7％，EPS為0.51元。7月營收為144億元，年增61％；累計前7月合併營收為792.6億元，年增26％。

2024-08-14 07:00
貨櫃三雄上半年賺贏去年　長榮穩居獲利王

貨櫃三雄上半年賺贏去年　長榮穩居獲利王

貨櫃三雄半年報全都出爐，受惠運價走揚及載貨量增加，帶動三雄今年上半年全都賺贏去年全年，其中，萬海（2615）扭轉去年上半年虧損的局面，今年上半年每股賺5.77元；陽明（2609）上半年獲利大增6倍，每股賺6.66元；長榮（2603）則依然穩居三雄獲利王，每股賺逾2股本、達21.86元。

2024-08-14 06:00
PPI數據激勵美股勁揚408點！　輝達飆6.53％、台積電ADR漲近3％

PPI數據激勵美股勁揚408點！　輝達飆6.53％、台積電ADR漲近3％

美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力減緩，投資人對這個數據表示熱烈歡迎，並維持聯邦準備理事會（Fed）將在9月降息的預期，美股4大指數今天收高。台積電ADR漲2.81％、收172.34美元；輝達漲6.53％、收116.14美元。

2024-08-14 05:38

讀者迴響

熱門新聞

航運業界龍頭MSC船隻在可倫坡爆炸

帶病投保不誠實　金管會：保險公司2年內可解約

美股勁揚408點　輝達飆6.53％、台積電ADR漲近3％

京城銀行併購案畫下句點！　結果出爐

台電累虧3826億！　政院追加「編千億撥補台電」

新北桃園4.4萬戶午後大停電　台電曝原因

寒舍Q2獲利暴增8倍　H1每股賺5.67元齊創新高

即／美股三大指數開盤走高　輝達漲超4%

台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366