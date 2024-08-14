17檔台股ETF「這兩周除息」　一表看股利殖利率、最後上車日

▲多檔「台股ETF」在8月除息，總計有17檔ETF在這兩周將陸續除息。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

多檔「台股ETF」在8月除息，總計有17檔ETF在這兩周將陸續除息，包括4檔半年配ETF、8檔季配型ETF、4檔月配型ETF及1檔雙月配ETF。要注意的是，多數ETF的除息日集中於8月16日，另一批則落於下周，欲參與除息的投資人需留意各產品最後買進日。

財富管理專家表示，觀察這17檔即將除息的台股ETF，當中以高股息ETF數量最多，共計有10檔，其他類型則有市值型、科技型等，值得注意的是，有2檔市值型ETF都結合低碳或ESG永續主題，分別為群益台ESG低碳50（00923）、元大臺灣ESG永續（00850）。

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▲「台股ETF」8月除息一次看。（圖／記者楊絡懸製表）

其中，00923為半年配，是上市以來第三次配息，預估每股配發0.923元，創下配息以來新高紀錄，除息日訂於8月21日；而00850則具備「季配、永續、市值型」的特色，每受益權單位擬配發0.62元，單季配息金額也創下改季配以來新高，8月16日除息。

00923經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達（NVIDIA）的AI晶片傳出將延誤出貨的訊息、日圓大幅升值，資金緊縮效應等因素影響，令台股出現大幅修正，不過近日走勢已有回穩。

邱郁茹進一步指出，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，但鑒於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29%，加上AI大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基。

另一方面，隨著「碳費子法」3草案將於8月底通過，意味著，排碳有價時代將到來。邱郁茹說，減碳執行得當的企業有望受資金青睞，建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

元大投信表示，ETF的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

此外，元大投信也提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF領到企業發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。