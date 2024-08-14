鴻海Q2獲利季增59%！上半年EPS賺4.12元　Q3旺季營運將續強

▲鴻海發布今年第二季及上半年營運成果。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）14日舉行法人說明會，並發布今年第二季及上半年營運成果，其中，第二季營收、營業利益、淨利都創下歷年來第二季新高，稅後淨利350.45億元，季增59%，年成長6%，單季每股淨利（EPS）2.53元。鴻海營運團隊看好第三季營運將持續呈現「年季雙增」，全年整體更優於去年。

鴻海第二季營收1.55兆元，季增17%，年成長19%；毛利率6.42%，季增0.1個百分點，年增0.01個百分點；營益率2.88%，季增0.1個百分點，年增0.51個百分點；稅後淨利350.45億元，季增59%，年成長6%，單季每股淨利（EPS）2.53元，較去年同期增加0.15元。

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以累計上半年來看，鴻海上半年營收達2.875兆元，年成長4%；毛利率6.37%、營業利益率2.83%及淨利率1.98%，皆較去年同期成長，呈現「三率三升」；歸屬母公司業主淨利為571億元，年成長25%，累計每股淨利（EPS）達4.12元，較去年同期增加0.81元。

觀察鴻海旗下4大產品第二季營收比重，消費智能產品占整體40%，雲端網路產品占32%，電腦終端產品占21%，元件及其他產品占7%。其中，僅消費智能產品呈現持平，其餘3大產品皆呈現強勁的季對季、年對年成長，優於公司預期。

鴻海發言人巫俊毅表示，第二季受惠於AI需求強勁，推升集團營收衝高，表現不但優於預期，並創下歷年同期新高；獲利方面也在傳統淡季創下歷史同期新高，也完成鴻海董事長劉揚偉所說的獲利極大化目標，為股東創造最大價值。

展望後市，巫俊毅表示，第三季進入傳統旺季，將呈現強勁的季對季、年對年成長表現；預期下半年逐季成長，全年維持雙位數年成長目標不變。鴻海去年11月預期今年持平，不過到了今年3月後看到訂單能見度良好，5月又更好，目前訂單能見度也增強。

從鴻海4大產品類別來看，巫俊毅指出，在消費智能產品方面，鴻海已經開始為新產品做準備，預期第三季將較上一季強勁成長；雲端網路產品得益於AI伺服器營收持續加溫，相較於上季，季對季、年對年將有顯著成長；電腦終端產品因基期較高，故略微衰退，但年對年仍會有顯著成長。

在元件及其他產品方面，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、及車用產品等，所以這產品類別在季對季、年對年也都會強勁成長。