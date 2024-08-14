中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今年上半年稅後淨利5.2億元，EPS為3.69元，空運總裁邱鈞榮表示，上半年貨量增加3成，下半年市場持續復甦，也推出旺季包機、三角貿易等服務，航空長線運價也會維持在每公斤10美元以上，下半年狀況樂觀。

邱鈞榮表示，AI相關需求激增，電商需求不斷攀升，新貨機交機延後，市場供不應求，長榮航（2618）、華航（2610）今年年初就已經賣出7成艙位，今年上半年長線空運價格維持在10美元上下，下半年旺季需求增加，長線價格不斷上漲，預期8、9月還會持續成長。

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邱鈞榮透露，為因應艙位吃緊，公司已提前做好準備，向國泰航空承租13架747-8，從今年9月初至12月初提供上海到芝加哥包機服務，主要運送消費性電子產品。

邱鈞榮也提到，由於電商需求太旺盛，上海市政府正在協助中國電商拼多多，要向航空公司爭取一個月6萬噸貨的包機，初估換算大約需要90班貨機的運量，主要運往歐美地區，但此舉若真的成行，會使得旺季需求更加受到擠壓，恐怕再推升運價持續漲價。

至於海運部分，副總林永川表示，目前運價仍在高檔，但預計到年底前將會持續緩跌，美東碼頭工人罷工議題，因為不如美西美西碼頭工人強悍，加上美國大選將至，兩黨都不會讓罷工情況發生，因此應該不需要太過擔憂。

此外，中菲行今年已推出多元化運輸的創新服務，除了旺季包機（上海-芝加哥）服務之外，還有三角貿易、跨境鐵路、跨境公路、海空聯運（福建-台北港-空運各地） 、滾裝船及節能減碳方案。

邱鈞榮表示，受到國家都市發展戰略影響，許多大廠生產基地及其相關供應鏈移轉到第3地，因此中港台接單、由東南亞出貨至歐美的貿易模式日趨興盛，中菲行利用全球物流網絡來支持三角貿易模式，並透過跨國分公司提供在地化的專業服務。

邱鈞榮也提到，現今中國開闢鐵路經中亞連結歐洲各國的運輸模式愈趨成熟且廣受市場歡迎，尤其當紅海地區動盪海運船期影響甚鉅，越來越多客戶轉向選擇跨境鐵路，中菲行以西安做為跨境鐵路的樞紐站，一個40呎櫃價格約7000-8000元，只需要20天就可以抵達歐洲，一天就可以安排15班次，滿足對速度和穩定性有高要求的客戶需求。