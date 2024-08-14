永豐餘H1每股賺0.18元　工紙市場短期可受惠節慶旺季

▲永豐餘投控總經理駱秉正。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

永豐餘投控（1907）今（14）日召開法說會，說明上半年財報及營運狀況，上半年稅後淨利為2.92億元，EPS為0.18元，總經理駱秉正表示，工紙紙器事業群短期可望受惠節慶旺季，另旗下永餘智能也已取得再生能源售電業執照，朝向未來每年可供5000萬度以上綠電或憑證銷售目標邁進。

永豐餘Q2單季合併營收為197.28億元，年增8.8％，稅後淨利為0.13億元，EPS為0.01元；上半年受惠於RFID電子標籤、消費品需求增加，推升營收增加，合併營收為376.5億元，年增5.6％，稅後淨利為2.92億元，年增51.09％，EPS為0.18元。

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總經理駱秉正指出，永豐餘轉型為氣候科技產業，在國內即將課徵碳費與國際品牌要求供應鏈落實ESG壓力，各產業對智慧能源、碳管理需求將隨之提升；看好碳市場需求成長，旗下碳管理事業群已可提供碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等完整服務，提供客戶兼顧環境與能源挑戰的智慧能源解決方案。

另外，永豐餘旗下永餘智能也已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。

展望下半年，永豐餘旗下各事業群朝低碳低耗能、以醣代塑、全循環經濟發展，林漿紙事業群將持續擴展紙纖維應用，跨入食、衣、住、行等領域，研發符合低碳生產、食用安全、可全循環的產品。

工紙紙器事業群短期可受惠節慶旺季，中長期以提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作；消費品事業群持續創新，優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。

其他事業群展望RFID電子標籤愈來愈普，以及創造新營運模式、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發；權益法&FVOCI企業部分，電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。