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金融轉戰傳產！東元新董座利明献首現身　喊未來三年再創高峰

▲▼東元董事長利明献。（圖／記者高兆麟攝）

▲東元董事長利明献。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

東元電機（1504）新任董事長利明献今(15)日舉辦媒體見面會，面對外界好奇為何自金融界轉換跑道投入傳產，利明献幽默表示，大家可能都覺得他頭殼壞掉，竟然要從高大上的金融業轉戰傳產，對此利明献也透露他其實考慮了一個多月才接受，接任東元董座後，更喊出要帶領東元再創高峰，未來3年複合成長率會高於過去3年，另外，也會加強海外布局，海外占比可能會上看六成。

利明献說，加入東元是一項很有意義的挑戰，未來希望東元要以客戶為導向，成為客戶解決方案的提供者，發揮東元在永續概念和節能減碳方面的優勢，提升有附加價值的服務，成為值得信賴的國際級領先品牌。

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利明献也說，這次東元改選董事，一開始是東元大股東之一的華新集團董事長焦佑倫詢問他加入的意願，後來再徵求其他大股東同意，最後，三大股東共同徵求董事，他才因此出任東元董事長。

利明献指出，他希望東元未來以客戶為中心，以市場為導向，把重點放在高毛利產品，過去幾年毛利率都有25％以上，東元會持續以高毛利產品為核心，也要發展高潛力業務，鎖定核心競爭市場、高毛利潛力市場，把東元從生產製造的企業，變成以客戶為中心，以客戶為導向。

利明献解釋，會有這樣的規劃，是因為地緣政治衝突只會更激烈，從中美貿易戰開始，每一年都有新的衝突，還有電力供需問題，AI發展最近很火紅，氣候變遷議題等等，供應鏈結構也改變，台商從十年前，就有一些遷徙到東南亞，這些都是訂未來方向的基礎。

利明献因此表示，未來希望海外佔比能大過50%，甚至60%，這個可能性很高，東元高度重視北美廠商，因為公司是少數能在北美有生產基地的，東南亞市場也很重要，東元現在有馬來西亞、越南、菲律賓、泰國等產能，但占比才4％，算很低，但東南亞潛力很大，所以會重新檢視規劃。

​配合未來目標，利明献也提出了發展策略方向，將聚焦公司核心競爭力、高毛利產品、及高潛力業務，同時強化高潛力發展區域。在高潛力業務方面，鎖定電氣化解決方案、綠色能源產品、和節能減碳產品；東元表示，將轉型為工業電氣化整合商，推展VB-Skid（可移動式預裝電氣平台）、E-House（預裝式電氣間）商機，並擴大電巴、電動商用車動力系統和充電設備市場占有率，進入船舶電推供應鏈；東元也首度提及計劃進軍變頻器和變壓器市場。在前瞻性的產品與服務方面，將會投入氫能項目，包括燃料電池應用、加氫站工程等，也將參與虛擬電廠投資及售電業務。在重點區域發展上，則特別強調深耕北美市場，及強化東南亞新團隊。

至於對內的部分，利明献也將提出優化組織結構與提升員工照顧等方案。利明献表示，隨著外在環境的變化以及資訊科技的進步，將以國際稅務/管理效率及經營績效等因素重新評估並簡化集團架構；而為支持重點策略的發展，將會進一步招募人才，以利快速進入新事業及新市場，並強化對員工的照顧，在追求業務的成長與提升競爭力的同時，兼顧永續發展中人才培育與員工福利。

至於目前是否有需要在股東之間折衝，利明献則說，就任三個月，沒有要在幾位股東之間協調，東元都是按照公司治理原則來運作，現在新任董事有六位，大家都可以看到新董事陣容很堅強，每個董事背後都有很好的經歷，東元完全按照公司治理機制運作，所以不會有要在大股東之間協調溝通的問題，至少到目前為止都是，主要都是在和經營團隊來討論公司的方向，再來和董事會討論，所以沒有哪位大小股東對議題有意見。

最後利明献強調，他覺得，加入東元可以做一些有意義的事，可以和好的團隊一起有個目標，一起努力，希望可以帶領東元再創新高。

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