光碟產業年年玩轉型　中環、錸德「股價操作」該投資嗎？

▲光碟片行業曾經是科技產業的重要一環，然而隨著數位媒體的進步，傳統光碟片市場逐漸萎縮。圖為錸德集團。（圖／ETtoday資料照）

文／玩股華安

光碟片行業曾經是科技產業的重要一環，然而隨著數位媒體的進步，傳統光碟片市場逐漸萎縮。儘管如此，某些光碟片相關公司如中環（2323）與錸德（2349）的股價仍會周期性地受到市場的「關注」和「操作」，這往往與「轉型」的題材有關。讓我們來看看這兩檔股票在過去幾年內的轉型題材及其股價變動模式，真的有可能翻身嗎？

公司簡介

[廣告]請繼續往下閱讀...

中環（2323）：中環股份主要從事光碟片及其相關產品的生產和銷售。隨著光碟片市場萎縮，公司逐漸將業務重心轉移至半導體、再生能源及人工智慧（AI）等新興產業。

錸德（2349）：錸德科技同樣起家於光碟片製造，近年來也嘗試進行業務轉型，如進軍綠能、智慧製造以及人工智慧（AI）領域。

歷年轉型題材回顧

2017～2018年，太陽能轉型：

中環：公司宣布將部分資源投入太陽能晶圓製造，引發市場對於光電產業轉型的想像，股價短期內大幅上揚。然而，由於光電產業的競爭激烈及投資回報不如預期，且在2017年推動中環國際娛樂整合電影投資。

錸德：在同一時間框架內，錸德也曾提出進軍太陽能的計畫，但由於公司在該領域的技術及資源相對不足，轉型未能成功，導致市場信心受挫，股價大幅波動。

2018～2019年，5G及物聯網轉型：

中環：隨著5G技術的發展，中環宣布將進一步擴大半導體及物聯網相關業務，這再次吸引了市場目光。然而，由於這些業務尚處於初步發展階段，公司未能及時提供實質性成果，股價在短期內經歷了一波漲跌。

錸德：錸德則在這段期間宣稱將投入智慧製造與物聯網設備的研發，試圖搭上5G的順風車。雖然市場對此有所反應，但該公司的技術突破有限，股價漲幅未能持久。

2020～2023年，再生能源與碳中和題材：

中環：為響應全球碳中和趨勢，中環宣佈將進一步投資再生能源和碳中和相關技術，尤其在光伏與儲能領域。但由於市場對這些新技術的期待過高，公司在短期內未能展示足夠的成果，導致股價再次回落。

錸德：切入太陽能電廠，也切入「日常照護」題材，積極朝向全方位「ESG企業」邁開大步，股價向上走高。

2023～2024年，人工智慧（AI）轉型：

中環：中環在2023年因業外收益助攻，實現了17.5億元的歸屬母公司淨利，創下近20年來新高，全年每股純益（EPS）達1.61元。公司近期的併購動作，如收購消費性電子品牌Verbatim，旨在擴大其在儲存領域及電腦周邊產品的市場份額，並打造主權AI解決方案「3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統」，預計明年開始貢獻營收。

錸德：錸德近年來在能源事業上的轉型初見成效，旗下錸寶成功獲得14億元的儲能櫃合約，而子公司厚聚能源在太陽能系統等綠能業務中保持高成長。這些轉型成果，使得錸德在2023年首季實現了8199萬元的稅後盈餘，結束了連續5季的虧損。不僅如此，錸德還搭上了近期AI帶動的綠能潮流，股價連續多日漲停，並創下2021年6月以來的新高，進一步鞏固了市場對其轉型成功的信心。

在過去幾年中，中環與錸德的股價波動往往與其所宣稱的轉型計劃密切相關。這種現象可以歸納為以下幾種：

1、題材先行，業績滯後：這兩家公司每當宣佈新的轉型計劃時，市場往往對其未來前景抱有期待，推動股價上漲。然而，由於轉型業務往往需要較長時間才能見到成效，且涉及技術研發與市場拓展的挑戰，短期內難以提供實質的財務數據支持，導致股價隨後回落。

2、市場炒作與資本運作：光碟片行業的衰退導致這些公司在傳統業務上的增長空間有限，因此在資本市場上，這些公司常透過宣佈轉型計劃來吸引市場關注，從而提升股價，進行資本運作。然而，由於實際轉型成效不佳，這些炒作往往難以持續。

3、信心波動與心理效應：投資者對於光碟片行業本身的前景已經不抱希望，然而每次轉型題材的提出往往激起市場的想像力，形成一波股價的反彈。但當投資者意識到轉型計劃可能只是「概念」而非「實際」，市場信心很快破滅，股價也隨之下跌。

結論

中環與錸德兩家公司過去數年的股價波動與其轉型計劃密切相關，然而這些轉型計劃多數在短期內未能提供實質性財務成果，導致股價的反覆波動。此外，雖然中環近年因業外收益大增，使EPS拉高，這可能會暫時提振市場信心，但長期投資者應謹慎對待這種情況。

業外收益通常具有不穩定性，並非公司核心業務的持續性增長。因此，不應僅因為業外收益的大幅增加而對公司未來的發展過於樂觀。投資人應該重視的是公司財報中的實際業績變化，而不是僅關注短期的市場轉型題材。唯有當公司能夠持續提供穩定且增長的財務表現時，才是真正值得長期投資的標的。因此，建議投資者密切關注公司業績的真實變化，並將此作為投資決策的核心依據，而非僅憑業外收益或轉型題材來判斷公司未來的前景。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：中環、錸德光碟產年年玩轉型！究竟轉型過什麼？該投資嗎？）