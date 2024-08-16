收面試邀約「他提1問題」竟被取消面試！　一票卻恭喜：成功避雷

▲公司取消面試，讓原PO很錯愕。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

面試時，不只主管能問問題，其實求職者也可以藉機提出心中疑問，有網友表示，收到某公司的面試邀請後，詢問起薪和工作時間，沒想到進一步詢問後，對方拒絕透露，並直接取消面試，讓他非常錯愕。對此，網友認為反而是好事，紛紛恭喜他，「因為人家違法惹，講太細會被你檢舉啊」。

有網友在Dcard發文，「面試被取消」，收到某間公司的面試邀約後，詢問新人起薪跟工時，起初對方大方回答，起薪31K，分早班、中班、全日班，三班都要輪到，原PO進一步詢問每個班別的上班時間，但對方卻回「我取消面試好了，不想再回覆訊息，謝謝。

對話框出現通知「企業已取消面試」，對方還傳了2個問號。原PO看了超傻眼，「問薪水跟工作時間很失禮嗎？這樣就取消面試還發兩個問號啥意思？」

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▲原PO曬出對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，網友紛紛表示，「並不會失禮，只是對方回這樣訊息應該另找到其人了」、「很正常呀，問東問西，找個比較少問題的省麻煩」、「面試就是給你問這些的啊，現在就問感覺蠻怪的」、「人家安排面試給你啦，你要問就當場問，額外再問這些等於是增加他工作量。我覺得他直接取消是滿不錯的做法，也沒有指責你或其他行為，就放棄糾纏」。

不過，更多網友恭喜避開雷公司，「除非是大公司，不然不敢回答的，感覺都是屎缺」、「恭喜避雷」、「看到第一句就知道是個屎缺了，不做也好」、「光是要輪三班就先不用去」、「光是他回覆就很雷」。