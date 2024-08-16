快訊／協商逾兩年半無果　印度全國港口本月28日將無限期罷工

▲印度全國港口驚傳本月28日將展開無限期罷工。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

印度全國港口工人協調委員會昨(15)日宣佈，從8月28日起，印度全國港口的工人將開始無限期罷工，以抗議長期未解決的工資和津貼(包括養老金)調整問題。有關航商指出，從台灣到印度約需9-10天航程，貨載想趕在可能的罷工日期運抵印度已經很難，目前只能靜觀其變。

印度12個最大港口的薪酬合同於2021年12月到期，隨後幾年的工資談判未能取得結果，印度全國港口工人協調委員會經過投票，決定採取罷工行動，物流巨頭德迅警告稱，即將到來的罷工可能會嚴重擾亂貨物運輸，導致延誤、成本增加和擁堵。

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根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體，該國龐大的進出貨載，是船公司與物流業競相開發的市場。

這次的罷工決議，是在杜蒂戈林的VOC港口舉行的為期兩天的會議後最終確定的，會議彙集了全印度港口和碼頭工人聯合會、印度水運工人聯合會等多個工會的領導人。

工會領導人強調，過去五年來，勞工部和工會聯合會之間從未進行過任何實質性的談判，這與過去每3個月舉行一次會議解決問題的慣例形成了鮮明對比。他們警告稱，交通部的「懶惰態度」不僅加劇了港口工人的不安情緒，還可能對全國的港口運營造成重大干擾。



全國協調委員會的成員們一致決定，從8月28日起在全國範圍內採取包括罷工在內的工業行動，以迫使政府正視並解決工人的合理訴求。 並呼籲政府儘快介入談判，確保工人的工資和津貼得到合理調整，並恢復港口的正常運營秩序。

罷工決議不僅反映了印度港口工人對工資和福利的迫切需求，也凸顯了政府與工人之間日益緊張的勞資關係。業界分析，如果政府不能採取有效措施解決這一爭端，預計全國範圍的罷工行動將對印度港口的運營產生重大影響，將會擾亂進出口貨物流通並影響整體經濟。

國內四大貨櫃船公司都深耕印度市場，相關船公司指出，過去印度各港經常傳出罷工消息，多半很快遭到官方制止，印度很多民生用品都從大陸進口，另多國企業都進入印度設廠，如果港口真的癱瘓，影響層面非常大，官方應該會採取積極應對措施。

國際業界也呼籲面對即將到來的罷工潮，印度政府和相關部門需要迅速採取行動，與工會進行真誠的對話和協商，以尋求雙方都能接受的解決方案，只有這樣，才能確保印度港口的穩定運營和經濟的持續發展。