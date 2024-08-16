ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／協商逾兩年半無果　印度全國港口本月28日將無限期罷工

▲全球主要港口壅塞是形成天價運費主因之一。（圖／港務公司提供）

▲印度全國港口驚傳本月28日將展開無限期罷工。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

印度全國港口工人協調委員會昨(15)日宣佈，從8月28日起，印度全國港口的工人將開始無限期罷工，以抗議長期未解決的工資和津貼(包括養老金)調整問題。有關航商指出，從台灣到印度約需9-10天航程，貨載想趕在可能的罷工日期運抵印度已經很難，目前只能靜觀其變。

印度12個最大港口的薪酬合同於2021年12月到期，隨後幾年的工資談判未能取得結果，印度全國港口工人協調委員會經過投票，決定採取罷工行動，物流巨頭德迅警告稱，即將到來的罷工可能會嚴重擾亂貨物運輸，導致延誤、成本增加和擁堵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體，該國龐大的進出貨載，是船公司與物流業競相開發的市場。

這次的罷工決議，是在杜蒂戈林的VOC港口舉行的為期兩天的會議後最終確定的，會議彙集了全印度港口和碼頭工人聯合會、印度水運工人聯合會等多個工會的領導人。

工會領導人強調，過去五年來，勞工部和工會聯合會之間從未進行過任何實質性的談判，這與過去每3個月舉行一次會議解決問題的慣例形成了鮮明對比。他們警告稱，交通部的「懶惰態度」不僅加劇了港口工人的不安情緒，還可能對全國的港口運營造成重大干擾。

全國協調委員會的成員們一致決定，從8月28日起在全國範圍內採取包括罷工在內的工業行動，以迫使政府正視並解決工人的合理訴求。 並呼籲政府儘快介入談判，確保工人的工資和津貼得到合理調整，並恢復港口的正常運營秩序。

罷工決議不僅反映了印度港口工人對工資和福利的迫切需求，也凸顯了政府與工人之間日益緊張的勞資關係。業界分析，如果政府不能採取有效措施解決這一爭端，預計全國範圍的罷工行動將對印度港口的運營產生重大影響，將會擾亂進出口貨物流通並影響整體經濟。

國內四大貨櫃船公司都深耕印度市場，相關船公司指出，過去印度各港經常傳出罷工消息，多半很快遭到官方制止，印度很多民生用品都從大陸進口，另多國企業都進入印度設廠，如果港口真的癱瘓，影響層面非常大，官方應該會採取積極應對措施。

國際業界也呼籲面對即將到來的罷工潮，印度政府和相關部門需要迅速採取行動，與工會進行真誠的對話和協商，以尋求雙方都能接受的解決方案，只有這樣，才能確保印度港口的穩定運營和經濟的持續發展。

關鍵字： 印度全國港口m本月28日無限期罷工

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

40萬股民息利雙收！5檔ETF「 首日填息達陣」　一表看懂12檔進展

40萬股民息利雙收！5檔ETF「 首日填息達陣」　一表看懂12檔進展

12檔「台股ETF」同步於今（16）日除息，其中，有5檔ETF在除息首日就完成填息，總計超過40萬名股民享受「息利雙收」；另外7檔ETF也正邁向填息之路，擁有138萬股民的國泰永續高股息（00878）最受期待目光，填息率72%。

2024-08-16 13:06
台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」　股價跌半根逆轉翻紅

台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」　股價跌半根逆轉翻紅

台灣虎航（6757）去年8月中完成首家航空公司以創新板掛牌上市，今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航昨收50.3元，下跌0.1元或0.2%，雖然力守50元關卡，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近1個月股價下跌超過3成，還被證交所列為注意股，送件消息傳出之後，今日下午1點股價從重挫半根翻紅，最高報51元，成交量已近7000張。

2024-08-16 13:17
引爆全球股災「套利交易」捲土重來　估日圓空頭增4成部位

引爆全球股災「套利交易」捲土重來　估日圓空頭增4成部位

兩周前以日圓為中心的套利交易平倉潮一度引發全球股市崩盤，外媒報導，現在這種套利交易似乎又開始悄然捲土重來；根據了解，過去一周，ATFX 全球市場的日圓空頭部位增加了約 30~ 40%，其中很大一部分的押注是由對沖基金和高資產投資者客戶推動的。

2024-08-16 12:54
英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

根據外媒《MarketWatch》報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，賣股變現近1.47億美元，另外，外媒也爆出英特爾更在今年6月賣愛爾蘭一座晶片廠49%股權，套現110億美元，今年總共已經賣資產套現111.47億美元（約折合新台幣3600億元）。

2024-08-16 10:36
「明通治痛丹」藥廠家族內鬨　董座7點聲明喊話台中經發局

「明通治痛丹」藥廠家族內鬨　董座7點聲明喊話台中經發局

擁有86年歷史的明通化學製藥公司，近日因家族內鬨掀起波瀾，部分二代家族成員於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，欲撤換現任董事長張光明，並在8月12日向台中市經發局申請變更登記。隨著對方已經向台中市經發局申請變更登記，今日張光明也大動作在報紙登廣告，希望主管機關不要被錯誤的資訊誤導，而輕易地讓審查過關。

2024-08-16 11:17
「黃仁勳AI妖股」強勢回歸！慧友再攻上漲停　連兩天飆漲14元

「黃仁勳AI妖股」強勢回歸！慧友再攻上漲停　連兩天飆漲14元

台股開高大漲，科技股勁揚，妖股也跟著強勢回歸！「黃仁勳概念股」慧友（5484）16日以漲停價81.9元跳空開出，雖然開盤一度見賣壓，但10分鐘後鎖死漲停。這是繼前一天亮燈後，慧友再飆出一根漲停板，短短兩天漲14元，妖股色彩濃烈，受投資人矚目。

2024-08-16 10:38
138萬股民期待！「國民ETF」00878除息首日　早盤填息率逾70%

138萬股民期待！「國民ETF」00878除息首日　早盤填息率逾70%

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）16日進行除息，每單位配息0.55元續創掛牌以來新高，除息首日參考價22.58元，早盤以22.98元開高，填息率已逾70%。

2024-08-16 10:04
軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

根據外媒金融時報報導，軟銀原本想和英特爾合作生產AI晶片對抗NVIDIA，但由於英特爾不能達到軟銀要求而破局，目前軟銀轉向台積電尋求合作。

2024-08-16 00:16
商總許舒博籲調基本工資前「先解決缺工」　電價建議民生凍漲

商總許舒博籲調基本工資前「先解決缺工」　電價建議民生凍漲

基本工資、電價是否調漲，都即將在9月審議，商總理事長許舒博今（16）日受訪時指出，基本工資調漲沒有問題，但應把本勞、外勞受惠的比例列出來，且當務之急要先解決缺工問題；電價部分基本民生物價不要動，高科技產業負擔多一點。

2024-08-16 15:14
南寶樹脂H1每股賺11.43元　今年力拼ROE衝破20%

南寶樹脂H1每股賺11.43元　今年力拼ROE衝破20%

南寶樹脂（4766）今（16）日召開2024年第二季法人說明會，受惠產品結構優化的效應，第2季營業利益率為14.7%，創同期新高，累計上半年每股稅後盈餘（EPS）11.43元；今年力拚股東權益報酬率 （ROE）往20%以上的長期目標邁進。

2024-08-16 14:30

讀者迴響

熱門新聞

光電水很深？　台積電放棄「自建電廠」坦言：太複雜了

美股勁揚554點　台積電ADR漲2.35％

表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理

台積電徵才！　平均年薪曝光

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

他後悔念醫學系「工時30小時」　休假還要做報告

億元教授「3檔好股」曝光　大盤震盪照賺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366