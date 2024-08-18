超佛稅務員！抓出土地關鍵用途　她轉手省下百萬稅額

▲報稅示意照，非當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

稅務人員不是只會追查漏稅，愛心辦稅協助民眾減輕負擔也成為佳話。台中地稅局指出，台中市一位林小姐出售土地時按一般用地稅率申報土地增值稅，因為估算稅額高達120萬元煩惱到睡不好，經過稅務人員幫忙抓出土地關鍵用途後省下百萬稅額，讓她直呼「暖心」。

台中地稅局指出，林小姐因持有期間長達40年，按土地稅法第33條規定，該土地漲價總數額已超過前次移轉時核計土地增值稅之現值數額在2倍以上，因此適用最高級距稅率累進課稅，即使有長期減徵的優惠，稅額仍高達120萬，林小姐知道後擔心到夜不能寐，於是求助地稅局，了解是否還有其他減免土地增值稅之適用情形。

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經稅務人員查核後，發現該筆土地使用分區為道路用地，函文台中市政府都市發展局查復屬依法得徵收之土地，因此符合土地稅法第39條第2項規定免徵土地增值稅，林小姐得知可省下大筆稅額後，不斷感謝地稅局的暖心之舉。

地稅局貼心提醒民眾，符合土地稅法第39條第2項規定之土地，即依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前之移轉，其都市計畫書規定將來以徵收或區段徵收方式取得，或未明文規定取得方式者，其移轉均有免徵土地增值稅的適用空間。

