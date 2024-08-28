185萬人「勞保年金」明天直接入帳！　平均可領1.8萬元

▲ 8月給付來了！勞保年金、職保年金、國民年金生育全都入帳在即（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

隨著8月份步入尾聲，根據勞保局行事曆可看到，月底這段時間有多項給付和補助都準備發放，從老年基本保障年金到生育給付，再到勞工保險相關補助，其中涉及最多人的就是勞保年金，預計在29日入帳。

根據媒體報導指出，本月29日不僅有勞保年金將入帳，另外還有職保年金、勞退月退休金以及國民年金生育，也都是在29日進行給付。根據勞保局的最新統計，2024年5月勞保年金的請領人數增至185.7萬人，發放的總金額達到346.8億元，每人平均可領取約1萬8675元。

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隨著《勞動基準法》的新制上路，勞雇雙方可以協商延後強制退休年齡。這代表著勞工即使年滿65歲，只要雙方同意，仍可繼續工作並繼續參加勞工保險，這為許多希望延續職業生涯的老年勞工提供了更多彈性。

此外，國民年金生育給付金額是按被保險人分娩或早產當月投保金額計算，一次發給2個月生育給付。如果是多胞胎分娩或早產，給付金額還會按比例增加。這項給付在8月共有5個入帳日，分別是1日、8日、15日、22日和29日。

另外在8月下旬也有多項給付準備發放，其中包含20日的老農津貼、農民月退休儲金；23日則是國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付；30日的產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。

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