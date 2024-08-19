台積電領軍出海「供應鏈十年成長10倍」！寬量點名聚焦20家企業

▲寬量國際舉辦媒體記者會。左起為寬量國際顧問何柏杰、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、寬量國際策略長谷月涵、寬量國際顧問郭其龍。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股近期震盪，「護國神山」晶片大廠台積電（2330）即將在德國廠動土，針對台灣半導體供應鏈發展，寬量國際（QIC）19日預期台灣半導體供應鏈市值「10年將成長10倍」，也就是預估2033年營收將達860億美元，市值飆漲至2,580億美元，其中，也點出台灣半導體的「4大發展方向」及「6點產業觀察」，國際資金也正聚焦20家供應鏈及再生能源企業。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，台積電影響力並不局限在台灣本土，更擴張到全球高科技產業，這股核心力量在整體供應鏈發展史上找不到先例，因為台積電引領的半導體供應鏈，就好比1890 年的「美國五大湖區汽車工業」世界級產業聚落與分工，也如NASA要登陸火星任務一樣，領先制定標準，讓投資人獲得寶藏。

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針對供應鏈如何配合台積電先進製程量產與研發計畫，寬量國際認為，未來將有4大發展方向，第一是「現金增資」，透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；第二是「分拆上市」，傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力。

第三是「投資併購」，透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；第四是「發展ESG」，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

▲寬量國際創辦人暨執行長李鴻基形容，台積電就像NASA登陸火星，在整體供應鏈發展史上找不到先例。（圖／記者楊絡懸攝）

另外，台灣半導體供應鏈也有6大點產業觀察。寬量國際顧問何柏杰指出，觀察到更多產業趨勢出現新發展，包括進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等重點，台灣半導體產業將在全球市場保持領先，並透過與國際資本市場的強大連結，提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。

至於能源產業，寬量國際顧問郭其龍指出，台灣能源如同「美國五大湖區的水力發電」，提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節。以台積電為例，全公司營運據點使用再生能源比例將從2023年的11%，成長至目標2030年的60%，預期台積電對台灣再生能源需求勢必持續增加。

寬量國際將於8月20日至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日——台灣半導體供應鏈與再生能源」投資論壇，此次主題聚焦台灣半導體供應鏈的影響力，預計吸引總管理資產超過1兆美元的國際資金進場半導體與再生能源企業。

其中，寬量國際也點名20家企業，包括：臻鼎（4958）、雲豹能源（6869）、聖暉（5536）、志聖（2467）、桓達（4549）、均豪（5443）、均華（6640）、旺宏（2337）、微程式（7721）、旺矽（6223）、昇陽半導體（8028）、天虹（6937）、巧新（1563）、華立（3010）、洋基工程（6691）、盛達電業（3027）、新光鋼（2031）、寶晶能源（6987）、微電能源（6883）與鈺祥企業。