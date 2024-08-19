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全支付短短2年「會員數破500萬」！攜天團Energy釋最高9%回饋

▲全支付宣布，會員數正式突破500萬大關。（圖／全支付提供）

▲全支付宣布，會員數正式突破500萬大關。（圖／全支付提供）

記者楊絡懸／台北報導

被市場形容的「支付黑馬」、全聯旗下全支付19日宣布，在2周年之際，會員數正式突破500萬戶大關，並攜手華語歌壇唱跳天團Energy熱潮吸睛，祭出全聯消費滿額即可享「店外最高全點4.5%回饋」，指定時段消費累加最高可達9%回饋。

全支付總經理游金榮表示，全支付短短兩年內會員數突破500萬戶，代表著消費者對全支付的信賴，也顯示出電子支付在台灣市場的快速成長。」

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游金榮進一步表示，全支付今年2月與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作進軍日本市場後，交易成長明顯，顯示出跨境支付的潛力。未來，全支付除持續深耕台灣市場，並積極拓展海外版圖，滿足消費者各種支付情境，期盼「讓全支付成為全民的支付」。

據了解，在台灣的電子支付產業裡，全支付使用者人數目前位居第3名。根據金管會今年6月統計資料，排名第一的是街口支付，用戶數達654萬戶；第二是一卡通iPASS MONEY，用戶數為640萬戶。

▲全支付祭出2周年回饋活動。（圖／全支付提供）

▲全支付祭出2周年回饋活動。（圖／全支付提供）

值得注意的是，近期全支付攜手歌壇天團Energy，以〈星期五晚上〉旋律搭配16蹲展開合作，試圖吸引消費者眼光。全支付也公布後續優惠活動，如8月下旬適逢周末，限時4天加碼使用全支付消費滿額1,000元享500限時福利點，在大潤發則單筆滿2,000元享100元現金抵用券。

此外，為慶祝全支付2周年，即日起至10月25日，當會員從全聯PX Pay升級全支付，指定消費額度可在店外30萬合作店家獲得「最高全點4.5%回饋」；如果是周五晚上（18:00～04:00）消費，事先登錄也可再享全點4.5%回饋資格，兩者累加最高可達9%回饋。

關鍵字： 全支付會員回饋支付電子支付跨境支付

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