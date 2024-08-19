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快訊／東鋼榮譽董事長侯貞雄病逝　享壽86歲

▲▼東鋼榮譽董事長侯貞雄病逝　享壽86歲。（圖／國立清華大學）

▲東鋼榮譽董事長侯貞雄（右）病逝，享壽86歲。（圖／國立清華大學）

記者陳瑩欣、楊絡懸、柯沛辰／台北報導

鋼鐵界大老東和鋼鐵（2006）榮譽董座侯貞雄昨（18日）辭世，享年86歲。

侯貞雄台大經濟系畢業，美國印第安那大學經濟學碩士，在公司成長初期積極引進先進設備，率先設置連續鑄造機，推動公司股票上市。並在1990年在苗栗投資建立華人社會第一座熱軋一體成型的H型鋼廠。

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東鋼指出，侯貞雄心繫台灣，對社會、國家發展貢獻良多，1979年美國與台灣斷交，侯貞雄等「六壯士」積極奔走，為《台灣關係法》的誕生傾盡一己之力，也因此成為台灣首位榮獲艾森豪獎的企業家。

1999年九二一大地震後，侯貞雄即宣布捐贈一萬噸H型鋼用於災區重建工程，協助6所中小學重建，並免費提供鋼結構希望工程中小學重建之「結構設計」，成為全臺灣最早發動認養重建災區中小學希望工程的「工程師」。此後，更積極協助政府明訂耐震建築鋼材政策，廢除水淬鋼筋國家標準。

2007年2月1日，高鐵正式通車營運。當初為使高鐵能順利興建，侯貞雄親自於銀行與政府間奔走協商，成為高鐵起死回生的關鍵推手。

另外，侯貞雄還成立「侯金堆傑出榮譽獎」，獎勵對長期默默投身基礎科學領域且貢獻優異的教育及研究工作者。並捐贈鋼材與捐款超過2億元，遷建台灣大學社科院「頤賢館」。

為此，侯貞雄還以個人名義捐助2億元，成立「清華大學侯金堆講座」，協助學校積極留任並延攬國際優秀人才，提升學術研究水準。

東鋼指出，侯貞雄先生為人處世，所展現的智慧、視野，以及以誠信為其核心價值的企業家精神，體悟人生，關愛與慈善，有原則、有堅持，可為後人垂範。

▲▼東鋼榮譽董事長侯貞雄病逝　享壽86歲。（圖／國立清華大學）

▲東鋼榮譽董事長侯貞雄。（圖／國立清華大學）

【侯貞雄先生小檔案】

學歷：

．國立台灣大學經濟系

．美國印地安那大學碩士

．國立清華大學名譽博士

經歷：

．東和鋼鐵企業股份有限公司董事長

．全國工業總會理事長

．台灣鋼鐵同業工會理事長

現職：

．東和鋼鐵企業股份有限公司榮譽董事長

關鍵字： 東鋼侯貞雄東和鋼鐵

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