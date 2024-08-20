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台灣虎航前7月賺贏去年全年　股價亮燈漲停

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）多日被列為注意股，遭證交所要求提前公布7月獲利，受惠暑假旺季加持，前7月獲利19.18億元、EPS為4.27元，已賺贏去年全年，激勵今（20）日盤中衝上57.7元漲停。

台灣虎航穩居航空股王，今年以來股價漲逾70％，最高曾站上74.7元新高價，近期送件申請轉一般板上市，使得股價出現更多想像空間，今年底前可望成功轉為上市股價交易。

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台灣虎航Q2營收為39.67億元，年增37.4％；稅後淨利為6.72億元，年增100.1％，EPS為1.5元；上半年合併營收為82.14億元，年增50.1％；稅後淨利為15.34億，年增逾100.6％，EPS為3.42，營收及獲利都創同期新高。

7月單月營收為16.27億元，年增28.71％，稅後淨利為3.84億元，EPS為0.86元，寫下單月新高表現。累計今年前7月獲利表現，已經超越2023全年的稅後淨利18.27億元、EPS為4.27元。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，待高雄-岡山航線今年冬季班表開航後，台灣虎航將營運27航點、39條航線。

關鍵字： 台灣虎航股價台股航空

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