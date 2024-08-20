4銀行台幣優利定存比一比 不到300萬平均月領4091元

市場資金緊峭，銀行不斷祭出優利定存吸引存款族投資，《ETtoday新聞雲》盤點台新銀、永豐銀等4家銀行6個月期優利定存專案發現，多家銀行年息已來到2%，台新銀雖年息落在1.65%，但因專案期間拉長至年底有效，且主打不用花300萬元就可打造平均月領4091元，吸引存款族搶進。

新光金遭搶親！股價突爆量強漲半根 中信金傳表態有玄機

新光金（2888）併購話題不斷，先有台新金（2887）有意在本周四（22日）董事會啟動整併，中信金（2891）在中午12點半傳出今（20日）下午將發出重大訊息表態搶親，股價直接由跌強拉半根漲停，金融圈主管猜測，中信金選今日出手藏有玄機。

路透調查「Fed今年剩3次會議各降息1碼」 經濟不太可能衰退

根據《路透社》調查顯示，絕大多數經濟學家表示，聯準會（Fed）將在2024 年剩餘的3 次會議上每次降息25 個基點（0.25個百分點、1碼），比上月調查結果多一次，另外多數經濟學家認為美國經濟不太可能衰退。

台灣虎航前7月賺贏去年全年 股價亮燈漲停

台灣虎航（6757）多日被列為注意股，遭證交所要求提前公布7月獲利，受惠暑假旺季加持，前7月獲利19.18億元、EPS為4.27元，已賺贏去年全年，激勵今（20）日盤中衝上57.7元漲停。

88萬股民期待！ 「月配ETF」00929早盤填息率逾7成

擁有88萬名股民的「月配ETF」復華台灣科技優息（00929）20日進行除息交易，每單位配息0.18元，除息首日參考價19.64元。觀察早盤情形，盤中最高達19.78元，填息率77%，正邁向填息的路途中。

雲豹漲停仍陷貼息窘境 森崴填息達陣

雲豹能源在7月底除息前一天股價盤中創下330元史上新天價後，除息卻一蹶不振，陷入嚴重貼息，儘管今日亮漲停燈至244.5元，但仍處於貼息狀態，股息預計下周四（29日）入帳。

AI亮紅！妖股慧友震盪漲逾8% 工業電腦廠維田「連飆4根漲停」

台股20日延續漲勢開高，開盤指數為22,464.07點，一度漲逾百點至22,545點，權值王台積電（2330）以977元開出，上漲4元。「Intelligent Asia」系列展覽在即，其他如AI概念股、部分工業電腦廠等也亮紅。

半島酒店H1虧損4.5億港元 謝金河：國際資金從港股離開

香港半島酒店預告，上半年虧損4.5億港元，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「大江東去，半島獨憔悴！」為題發文，指出半島酒店的虧損似乎長期化，這也代表來港的國際人士出現大的轉變，國際資金已經從港股離開，從股市成交量可看出資金水位下降。

日盛台駿上市首日 漲逾12%後收斂

第4檔上市租賃股日盛台駿國際租賃（6958）今（20日）掛牌，早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%，不過開盤40分鐘後漲幅收斂至5.67%，暫報31.5元。

前景看淡 國泰金：8月股市、房市樂觀指數雙雙衰退

國泰金（2882）旗下經濟研究團隊今（20日）發布8月國民經濟信心調查結果，發現民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落，且在國際股市震盪、囤房稅2.0上路下，股、房市投資前景樂觀程度都衰退。