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新光金遭搶親！股價突爆量強漲半根　中信金傳表態有玄機

▲▼新光金,新光人壽,新光集團。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新光金集團。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）併購話題不斷，先有台新金（2887）有意在本周四（22日）董事會啟動整併，中信金（2891）在中午12點半傳出今（20日）下午將發出重大訊息表態搶親，股價直接由跌強拉半根漲停，金融圈主管猜測，中信金選今日出手藏有玄機。

台新金與新光金預計本周四（22日）各舉行董事會啟動「新新併」，據了解，會中簽署一份保密協定（Non-Disclosure Agree- ment、NDA），以防止保密資訊洩露外，雙方還會簽署一份排他協定（Exclusivity Agreement），目的是限制賣方在一定期限內與買方進行獨家談判，防止賣方向多方詢價。

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市場認為，中信金手上併購待評估案子不是只有新光金，如是今下午真舉行臨時董事會通過併新光金意向，且選在台新金與新光金菶事會的前2天通過，就是避免遭排除在外。對此傳言，中信金尚未予以回應。

受到整併訊息影響，新光金在今日中午12點45分爆逾42萬張大量，為上市公司成交最大個股，並創7月10日以來最大量。新光金股價一度漲至11.75元，漲幅逾半根，不過逢高賣單也持續湧入，漲幅小幅收斂。

另新光金與台新金對於昨日傳出啟動「新新金」合併，早上也發重訊表示，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，本公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。

關鍵字： 新光金台新金中信金

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