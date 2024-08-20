新青安7月急凍！受理件數月減1616件　單家減幅最大逾7成

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部公告7大行庫新版青年安心成家（新青安）政策性放貸執行情形，雖然撥貸件數和金額持續成長，但7月受理件數降至6805件，較6月減少1616件，除了台銀、土銀以外，4官股銀行單月受理件數皆衰退，1間零成長，更有銀行6月本受理1894件，7月瞬間降至443件，衰退幅度高達7成，「嚴格審查」的姿態完全展現。

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▲7月新青安統計，可點圖放大。（圖／翻攝財政部公告）

財政部指出，7月新青安受理件數6805件、金額544.73億元，件數少1616件、金額少138億元，其中只有台銀、土銀受理件數與金額維持小幅成長，其餘5家泛官股銀行全數衰退，有銀行6月受理金額166.5億元，但7月受理金額只剩37.02億元。

不過，在7月新青安撥貸件數有7876件，相較於6月的7244件，還成長約8％，撥貸金額623.32億元，也較6月增加，業界認為，這是今年上半年受理案件遞延所致，在新青安風聲鶴唳下，預計年底前可以看到撥貸件數、金額雙雙衰退的局面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安從6月開始檢討以來，逐漸產生效果，從7月受理狀況來看，8月核貸金額可能還會減少，現在整體市場明顯房貸要多問幾家，且作業時間都要拉長，資金成本變貴，央行的貨幣緊縮已經見到效果，市場也都在專注這波房貸緊縮會演變到甚麼程度。