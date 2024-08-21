限貸令引錢荒！永豐銀老總點年輕人2迷思　認「房貸趨近零成長」

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

永豐銀行總經理莊銘福今（21日）表示，永豐銀對今年房貸業務看法本來就趨保守，主要認為目前民眾買房負擔太大，很多房貸支出超過家庭收入1/3，因此，去年訂定業務目標即保守因應，房貸放款餘額成長率「0%～3%」、「趨近於零成長」。

近來因新青安貸款帶動民眾購屋潮，銀行在房貸接近滿水位之下，也傳出祭出限貸令，甚至調高利率，民眾大嘆「借錢等不到、借到利息變貴」對此莊銘福在永豐金法說會上指出，年輕人對房貸有2種迷思，才是這波不動產資金運用出現的主因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊銘福認為，年輕人第1種迷思是在買預售屋時發生，因為預售屋2、3年才交屋，加上房貸又有寬限期，房貸負擔金額很少，但負擔能力應該要把本金及利息都算進去才比較完整。

第2種迷思就是超支。莊銘福指出，房貸支出不要超過家庭收入1/3，很多年輕人都超過，這也是永豐銀保守看待房貸業務的原因，原本訂的成長目標就很低。媒體追問有多低，莊銘福指出，成長目標訂定在0成長至3%以內，趨近於零的成長。

永豐銀今日同步公布今年上半年自結稅後純益122億元，年成長20.8%，續創歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）為0.99元，年化ROE為12.84%，而今年至7月稅後淨值146.09億元，已超過2020年以前歷年的全年水準，總資產金額並突破3兆元。