華碩秀肌肉！首度發表「智慧物料系統」　AI機器人減少40%人力

▲華碩智慧物聯網參與台北國際自動化工業大展，首度發表智慧物料管理系統。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI機器人熱潮，華碩智慧物聯網（ASUS IoT）21日也大秀肌肉，除了有智慧工廠、智慧製造與智慧城市等3大解決方案，也首度發表智慧物料管理系統，並在其中導入「自主移動機器人」（AMR）；據了解，這款機器人已應用於瑞傳科技工廠，有效減少40%人力，並達到逾99%的準確率。

華碩智慧物聯網參與台北國際自動化工業大展，現場除了有「自主移動機器人」，也展出與州巧科技聯合打造的機械手臂。

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華碩智慧製造產品企劃部副處長辜英憲向《ETtoday新聞雲》記者介紹，這隻機械手臂運用的AI解決方案，內容包含瑕疵檢測、設備監測及資安監控，其中，最大的特色就是要精準找到「不規則的瑕疵」，正因為瑕疵不規則、難以用傳統視覺判斷，AI機械手臂的問世就推升更高的發展價值。

辜英憲指出，機械手臂另外一個亮點是「光機電結合AI系統軟體」，簡單來說就是，華碩與州巧科技合作打造配備光學檢測的機械手臂，再內建華碩開發的AI視覺軟體工具包，透過人機協作及雙系統的判斷機制，將能大幅增加檢測精確性及自動化流程效率，也降低了使用門檻，可以幫助產業轉型成智慧製造。

▲華碩展出與州巧科技聯合打造的機械手臂。（圖／記者楊絡懸攝）

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，華碩藉由AI技術實現「少量多樣」的靈活生產線、設備聯網的數據化分析管理，還有注重環安衛與能源的永續生產力，除了能提升製造效率和品質，也可以減少成本及庫存。

事實上，華碩其他展品如智慧排程派工系統、5G AR眼鏡遠端協作等，也都展現出華碩智慧物聯網的AI創新能力。張權德說，華碩將運用相關技術導入智慧城市中，包括充電樁及人流分析，並持續攜手合作夥伴，共同促進產業躍進，接軌國際。

▲華碩與州巧科技合作打造配備光學檢測的機械手臂，再內建華碩開發的AI視覺軟體工具包。（圖／記者楊絡懸攝）