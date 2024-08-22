大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

▲大學生。（示意圖／VCG）



記者廖婕妤／台北報導

大學即將開學，許多學生都苦惱如何選課，104人力銀行揭露「跨域學習加薪榜單」，以「商管×數學電算」起薪中位數從3.3萬元可加薪7000元，達到4萬元水準，增幅達21％最多，另還有「工程學科×數學電算」、「數學電算×工程學科」、「數學電算×商管」等組合加上跨域紅利後，起薪也可達4萬元。



104人力銀行《大學生負面情緒檢測報告》指出，大學生出現焦慮、抑鬱、壓力等負面情緒主因來自「未來職涯規劃」，其中，近4成大學生不知道在學應培養何種能力對未來職涯才有幫助。



104人力銀行分析，2019~2023年畢業共計近5000名跨領域學習，且最高學歷為大學的求職者履歷，產出「跨域學習加薪榜單」，發現數學電算、商管、工程與社會心理，是黃金組合4大支柱，跨域學習各種組合的起薪中位數，都比單一領域多出3000至7000不等。



▲跨域學習加薪榜單。（圖／104人力銀行提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

以商管學科為例，原本起薪中位數3.3萬，若「商管×數學電算」，起薪中位數可增至4萬元，高出7000元，增幅21％；大傳、社會心理、語文人文及觀光服務，若跨域學習商管，起薪中位數也比單一學科背景增加3000元。



另外，AI熱潮掀起，數學電算、工程學科不但起薪中位數3.6萬元居冠，也是跨域學習的重要樞紐，以商管人才為例，跨域學習數學電算，起薪可增加7000元，而工程學科、數學電算互相跨域學習，也有4000元加薪紅利。



若是語文人文跨域學習工程學科，起薪可增加6000元；語文人文學科跨域學習社會心理、商管等學科有利畢業後提升求職的薪資競爭力。

104人力銀行職涯教育長王榮春建議，大學生善用學校資源，在本科系之外，申請跨領域學程、輔修、雙主修，甚至轉系、轉校等多方探索，為未來職涯作準備。