永慶房屋「防詐公益講座」串聯百位里長　讓房產詐騙遠離社區

▲台北市警察局詹秀娟警務正(右三)與萬華區頂碩里溫宗霖里長(右二)出席永慶房屋防詐講座。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

房屋詐騙事件頻傳，近年來持續有「假買賣、假承租」等詐騙事件，不僅讓社會人心惶惶，更讓屋主與購售屋權益暴露在極大的風險之中！因此永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向里民宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請警察局帶來第一手防詐知識。

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▲永慶房合作警察局、里長舉辦「預防房產詐騙公益講座」宣導正確防詐觀念。

里長響應防詐 護里民身家安全

目前永慶房屋已規劃近200場防詐公益講座，預計將有至少6千人可認識最新防詐觀念。8/10於台北市萬華區頂碩里舉辦的講座，就是由頂碩里溫宗霖里長、新忠里邱文龍里長、新安里郭正中里長、忠勤里方荷生里長，以及雙園里許惠城里長響應永慶「阻詐」行動，幫忙將講座資訊快速傳播給里民。

頂碩里溫宗霖里長表示，從里民服務的經驗，能切身體會詐騙對整體社會帶來的危害，不僅讓人與人之間的信任越來越薄弱，這之中還有很多人是被騙走退休金、連住的房子都被奪走，對未來生活、心理上造成極大的負擔。所以，作為里長當然要與協助、守護里民遠離詐騙，才能建立起和諧友善的鄰里居住環境；也感謝永慶房屋與台北市警察局到鄰里來宣導防詐知識，一同守護民眾的身家財產安全。

▲萬華區頂碩里、新忠里、新安里、忠勤里及雙園里，在8月10日聯合響應永慶預防房產詐騙公益講座。

收好權狀就安全？輕忽恐讓讓詐騙得逞

永慶房屋店長鄭宛誠在講座上分享，房地產因為價值高，成為詐騙集團「專業詐房」的目標，不只可能假扮屋主榨取受害人購屋款，還可能假借買房名義，騙取民眾房產過戶後詐貸，2018年時台北市就曾有詐騙集團夥同代書，以假購屋真詐騙，不法所得超過2億元，至少有超過20人受害。

房產詐騙手法多，連房價行情也可能造假！鄭宛誠表示，儘管實價登錄讓房市交易資訊更透明，但並不是所有屋主與買方，都擅長使用網路查行情。時有耳聞不肖仲介聯手投機客，未提供完整行情、挑選低價或過時的成交資訊，誘騙屋主以低價賤賣房子，再簡易裝潢、墊高房價轉售。投機客可以「低買高賣」賺價差，不肖仲介則能賺兩次服務費，卻要前一手屋主與後一手買方，承擔因為假行情而賣便宜、買貴的損失。

「千萬別以為沒有購售屋計劃、不理會投資廣告就不會被騙！」鄭宛誠提醒，除了以上案例，從受害民眾報警的真實案例中還發現，曾有詐騙集團假裝租客，造假與房東之間的假債權，設計讓房東房子被法拍，詐財得手。這是因為大多數民眾對房產詐騙的警覺心不足，誤以為只要收好權狀與印鑑，房產就很安全，卻讓詐騙集團有機可乘。

▲認識詐騙才能防止被騙！永慶房屋喚起社會對房產詐騙的危機意識。

警官提醒小撇步 降低被詐風險

據台北市警察局統計，2023年共有4008件詐欺案件發生、詐財至少12億元。台北市警察局犯罪預防科警務正詹秀娟指出，實務上有不少受害人，因為擔心受騙被家人怪責、不想回憶被騙的傷心過程而放棄報案，因此恐怕還有許多詐騙黑數，無法被統計估量。

詐騙花樣百出，認識詐騙才能防止被騙！詹秀娟表示，最常見的幾種詐騙，有投資詐騙、情感詐騙、詐騙包裹與手機的釣魚簡訊。最近還有AI深偽變臉變聲詐騙，假借親友名義借錢，或幫忙匯款來騙錢。若是接到疑似詐騙電話，謹記一個防詐口訣「1聽2掛3查證」，先聽清楚有哪些關鍵字，聽完後立刻掛上電話，別讓對方持續操控情緒，並撥打165反詐騙專線查證！

若想避免落入房產詐騙陷阱，鄭宛誠建議，屋主務必設定「地籍異動即時通」通知，可以就近至各縣市地政事務所申請，將來房屋若有買賣、贈與、信託、抵押權設定等產權變動情形，手機會先收到簡訊通知。如果有購售屋需求，選擇有信譽的仲介公司服務，儘量不要找有不良紀錄的仲介業者；簽約時，購屋款項一定要有價金履約保證，保障買賣雙方的權益，也要注意交付價金的時間，若時間超過1個月要留意買方動向等。