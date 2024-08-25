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幫小孩存股2500萬！他猶豫「該說嗎」　網曝親友悲慘遭遇

▲▼ 股票 。（圖／免費圖庫）

▲原PO幫小孩存股已累積2500萬，猶豫是否該告訴他。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少家長會為小孩存錢或投資累積財富。最近有一名爸爸在網上抒發心情，透露已幫小孩存股到大學畢業，資產估計有新台幣2500萬元，猶豫是否要告訴小孩，但廣大網友都勸他不要說，甚至有人分享親友悲慘遭遇。

一名男網友在Dcard以「幫小孩存股到大學畢業 這樣對嗎？」匿名發文，提到自己替小孩存股到他大學畢業，目前累積約台股和美股各有1千多萬元，合計約有新台幣2500萬元，並附上一張持有台股庫存的照片；但原PO很煩惱要不要告訴小孩，因為怕他以後就不認真工作，或是乾脆能瞞多久就多久。

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從原PO分享的台股投資部位截圖，得知他目前獲利379萬9293元，獲利率高達41.03%，總現值達1305萬8547元，是筆相當可觀的資產。

貼文一出，湧入不少網友打趣認親，「領養一個有上進心的兒子，像是我」、「父親大人安好，請問近來身體是否無恙，是否有兒子可以代勞的地方？」、「爸，我是個好兒子」、「給我拜託」。

但大多數網友建議原PO不要說，「應該先教他正確的理財觀念」、「個人經驗，小孩30歲後再跟他講，是最完美時機，先讓他經歷一下社會歷練，會更懂得如何運用這筆錢」、「我覺得至少要給他有幾年的工作經驗，再給他會比較好，讓他對社會的金錢能有一個血汗錢的認知」。

有人更舉出自身親友的悲慘案例勸退他，「有位朋友從小幫小孩存錢、投資股票，至今應有500萬，沒想到小孩知道後反倒不想工作，住家裡也不會分擔家計」、「我長輩他將所有退休金分給了他的兒子們，現在年老了沒有一個兒子願意撫養，如果你不能保證他的品行的話建議先不要」，也提出能施行的方案，像是約法3章簽約定書公證，不然就是給部分，認為保全自己比較重要。

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關鍵字： Dcard周刊王

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