新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導

新光金（2888）、台新金（2888）昨（22日）董事會宣布兩家公司採換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，若以台新金21日收盤價18.8元估算，等於新光金換股定價為11.32136元，較新光金21日收盤價12.45元明顯偏低，金融業內人士認為，這個換股比例讓決議採敵意合併、公開收購的中信金（2891）有搶親空間。不過台新金董事長吳東亮以「留下來當我們長期的股東，會比你現金賣斷，當一個短期的股東要好。」向股東喊話，希望股東支持整併。

據了解，中信金此次有備而來，市場盛傳中信金已先行拜會新光金股東，並開出每股14元的價格，讓不少股民心動「跑票」想要改支持中信金。

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「已有確定的競爭對手，出價還這麼小心，有點作球讓人家殺的味道。」熟知併購運作流程的老手私下透露，台新金這次出價低於新光金市場價格，未來需要花很多力氣說服股東。

事實上，台新金與新光金談整併已有24年的時間，過去也曾有向外強調「兄弟登山、各自努力」的階段，但最近一波重啟整併的關鍵是新光金在子公司新光人壽財務體質較虛、保險業國際接軌壓力下，需要更多資金奧援，因此2年前出現整併契機，也再度讓外界聽到「兄弟聯手」的聲音。

台新金總經理林維俊指出，換股價格不是用喊的、也不是看一天收盤，換股價格是經過財務專家精算出來，低於21日的收盤價，半年前新光金股價才在7點多元徘徊， 4月26號公布合併，到7月8號股價已經漲了22 %，已有溢價效益，7月8號那一天寄團隊公布了讓大家嚇一跳的上半年獲利，股價已經反映M & A（ Merger and Acquisition，併購）加上新進團隊的成果，進一步來說，如果完成合併，大家明年還可以享受配股配息。

台新金董事長吳東亮說：「有短線的股東、也有長期的股東。」吳東亮表示，從4月26日重啟新光金與台新金整併研究案以後，新光金股價一直往上，到上禮拜8月13日，市場已自動給予我們的股東29%的股價成長，我很誠摯呼籲股東能夠留下來，合併案很少有這個機會，希望大家能留下來當我們長期的股東，會比你現金賣斷，當一個短期的股東要好。