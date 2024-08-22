台新金吳東亮喊「接近峰頂、DNA相似」　籲股東支持新新併

▲台新金控與新光金控合併簽約儀式，台新金董事長吳東亮致詞 。（圖／記者黃克翔攝）

記者林潔禎、陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）在歷時2年多準備後，今（22日）兩家公司董事會通過整併換股事宜，為「新新併」邁開一大步，台新金董事長吳東亮在兩家公司簽約儀式上引用「大哥」、新光金創辦人吳東進名言「兄弟登山、距離登頂更接近一步！」形容現況，並直言兩家公司有相近的DNA，呼籲股東支持。



吳東亮表示，歷經2年多的努力，終於有了明確進展，強調台新金控與新光金控如果完成合併，將是金融史上首樁金融控股公司的合意併購案，他更以他大哥吳東進曾經說過「兄弟登山、各自努力、期許登頂」，今天距離登頂更接近一步，自己是責無旁貸、任重道遠，合併後是更有力量面對未來，也呼籲小股東能支持這樁合併案。

吳東亮表示，台新金、新光金雙方有著相近的企業DNA及文化傳承，彼此業務強項也互補，雙方邁出這步醞釀很久，兩家有薪火相傳歷史淵源，合併對股東、客戶、員工都是最好選擇，未來雙方將以100％換股方式合併，兩家公司股東成為一家人。

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▲ 台新金控與新光金控合併，左起台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

吳東亮指出，新公司叫「台新新光金融控股公司」，同時也簽訂員工安置計畫，經理人員與人員至少留任三年，並承認原有工作年資，具體保障新光金控1.5萬位員工工作權益，讓員工及家庭安定生活、認真工作，這是台新金控責任，也是對新光金控承諾，也是對等合併、責任共擔、成效共享。



「過去幾年，新光金控因為經營不善，陷入困境。」吳東亮表示，現在新的經營團隊去年6月就任後，積極努力改善公司體質，提升經營績效，在今年第一季終於轉虧為盈，優異表現要給予新光金董事長魏寶生團隊一個掌聲。



吳東亮指出，危機尚未完全解除，將來還要一起全力以赴、應付挑戰，企業合併就像結婚，不只娶的事對方美好外表，還包括責任及義務。吳東亮表示，接下來要開臨時股東會，決議後向金管會申請，若順利合併，對兩家金控具有重要意義，也在台灣金融史上邁出一大步。

▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）



針對這項整併，吳東亮表示，有三個層面意義與責任，第一是新光人壽為先父吳火獅所創，在台灣有超過60年歷史，「新光」兩個字在台灣社會裡，代表很多人的共同感情，它的成長也是很多股東及員工及客戶的共同心血。



吳東亮指出，兩家公司合併如同他大哥吳東進所說「兄弟登山、各自努力、期許登頂」，今天是距離登頂更接近一步，自己是責無旁貸、任重道遠，合併後是更有力量面對未來。吳東亮認為，台新金與新光金合併優勢互補，綜效可期，企業文化類似，可創造良好績效，促進金融穩定，創造社會利益。



第三，在全體股東支持下順利完成，將是台灣金融業首次金融合意整併先例，希望也能成為合意併購的典範，並希望未來有更多這樣案例，才能促進全體金融業成長，也才能支持台灣企業進軍全球、打國際杯，增加台灣產業競爭力，也對金融業國際化打下基礎。吳東進表示，台新與新光整併邁出一大步，若能順利整併，對整體金融業將邁入新的時代，這是台灣金融史上最大的購併案例，極具指標性意義。



吳東亮指出，此次台新新光金融控股公司成立，有助於達到足夠規模，達成政府兩大目標，並有金融科技與資產管理優勢，讓台灣成為亞洲資產管理中心，這也是我們的願望，在台灣經濟發展中扮演重要角色。

