中信金布局月餘今亮底牌！收購新光金每股逾14元　傳掌握近半股權

▲中信金併購新光金今送件。（圖／記者李毓康攝）

記者林潔禎／台北報導

金融購併史上將首見「合意」和「敵意」併行案件！繼台新金（2887）和新光金（2888）昨日揭曉合併換股比例，中信金（2891）預計今（23）日召開董事會，決議公開收購相關細節，傳第一階段會收購新光金股權到3成、價格每股14~15元，而依規定金管會須在送件後15個工作日內審查並決定准駁，推估時間點落在9月13日前。

據內部人指出，中信金早在一個多月前就在接觸新光金大股東，願意以每股14元買下持股，且如果最後台新金與新光金所公布換股比例更高，也會同步調高收購價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，中信金此次是有備而來，依規定，金融機構首次參股投資門檻，從取得已發行有表決權股份已大幅調降至10%，但中信金內部訂出第一階段以達成30%為目標，據指出，中信金目前可以掌握股權接近一半。惟中信金對購併一事均不表意見。

新光金今日再上演天量，成交二個小時，爆出近90萬張大量，市場早盤解讀，台新金以每0.6022換1月新光金，等於新光金換股定價為11.32136元，較21日收盤價12.45元為低，今日股價開低，一度重挫6%，但著眼於中信金收購動作推進，爆量拉抬股價，一度拉至平盤。

台新金依據昨日公布換股比例帶動今日股價走強，以台新金至早上11時前盤中最高價19.45元換算，收購新光金價格約11.71元，僅略高於今日新光金盤中11.65最低價格。