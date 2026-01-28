德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

▲德州儀器中和廠。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

德州儀器（TXN）周三公布最新財報，雖然前季成績大致貼近市場想像，但最新一季展望意外亮眼，顯示類比晶片需求正在回溫，激勵盤後股價勁揚逾8%，成為半導體族群焦點之一。

德州儀器（Texas Instruments，TXN-US）於28日揭露2025會計年度第四季成績，整體表現與預期相去不遠，但公司對第一季的預測明顯優於華爾街原先估算，被市場解讀為產業景氣回暖的重要訊號，帶動股價在盤後大幅走高。

在截至去年12月的一季中，德州儀器每股盈餘為1.27美元，略低於市場整體預估的1.29美元；營收達44.2億美元，與分析師預期的44.4億美元相當接近，顯示基本營運仍維持穩定。

財報貼近預期 亮點落在前瞻指引

儘管上季數字沒有太多驚喜，但真正吸引投資人目光的是未來展望。公司預估本季每股盈餘區間落在1.22至1.48美元之間，中位數高於市場原先預期的1.26美元，釋出正向訊息。

營收方面，德州儀器預期第一季將介於43.2億至46.8億美元，也優於市場預估的44.2億美元。管理階層在法說會中指出，訂單動能逐步改善，工業市場已出現復甦跡象，資料中心相關需求則持續強勁。

產業風向指標 股價表現受矚目

由於產品橫跨汽車、工業設備與消費性電子，德州儀器長年被視為觀察總體需求的重要指標。該公司本月股價累計上漲約13%，略遜於同期間半導體ETF約17%的漲幅，但此次財測為走勢再添動能。

值得注意的是，德州儀器是本季第二家交出成績單的大型晶片商。相較之下，上周公布財報的英特爾（Intel，INTC-US）因前瞻展望未達市場期待，股價大跌，兩者形成鮮明對比，也突顯投資人對「未來需求」的高度敏感。