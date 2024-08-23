從天而降了600輛火車　花蓮港「岸肩卸載」變身最吸睛景觀

▲火車從天而降是花蓮港的特色。（圖／蒂諾斯國際提供）

記者張佩芬／台北報導

火車從天而降，是花蓮港近四年來最吸睛的景觀，「台鐵整體購置及汰換車輛計畫(104~113年)」首批12輛EMU3000型「新自強號」列車車廂於110年7月30日於花蓮港卸載，歷經4年，今年於8月6日順利完成50航次，共600輛「新自強號」EMU3000型列車卸載作業。

這項計畫由台灣港務公司花蓮分公司與台鐵攜手合作，搭配花蓮港裝卸業務民營化後成立的東海岸國際公司、統包商帝諾斯國際與船務代理業台灣船運企業等，於花蓮港#8碼頭所設置415公尺岸肩卸船軌道，通力合作完成裝卸業務。

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火車軌道連接原有臨港線，以海運及鐵道複合運輸方式，於列車上岸後，拖往檢整及測試作業場站。岸肩卸船軌道除供EMU3000型列車卸載外，也提供E500型電力機車卸載（預計於花蓮港卸載68輛）。該軌道於台鐵公司整體交車完竣後，仍保留不拆除，未來將供台鐵公司進口鐵軌、零配件使用，及充實港區內的複合運輸能量。

花蓮港表示，很榮幸作為台鐵公司EMU3000型列車的進口基地，為本島鐵路運輸網路整體運能提升作出貢獻，並期待未來能協助更多的貨物利用岸肩卸船軌道，以海運及鐵道複合方式運輸。

1965年於花蓮港成立，具有59年歷史的台灣船運集團，這次結合旗下旗下帝諾斯、東海岸，包辦了火車進口的碼頭裝卸、基礎整備，報關與船務代理等業務，集團總裁劉昭山被稱為花蓮王，曾經擔任過台北市船務代理公會理事長，船務代理公會全國聯合會理事長，在業界擁有大老級身分，長子劉立仁擔任帝諾斯國際董事長，集團在基隆、台中、高雄、香港與菲律賓都設有公司，是全方位的國際海運運輸服務集團。