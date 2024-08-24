餐飲、零售業前7月營收再創高　批發業成長10％

▲餐飲業前7月營收再創新高。（示意圖／記者游瓊華攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處公布7月餐飲、零售、批發業營業額，餐飲業前7月營收突破6000億元、零售業前7月營收近2.8兆億元，都創下歷年同期新高；批發業上半年營收達7.3兆元，年增逾1成。

餐飲業部分，7月營業額為850億元，月減2.3％、年減2.9％；前7月營業額為6008億元，年增3.9％，寫歷年同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計處表示，7月營業額下滑，主要是中餐館及飲料店受颱風來襲影響，導致部分門市暫停營業，加上假日天數少於去年同期所致；不過，外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次持續成長，推升空廚餐點需求。

零售業方面，7月營業額為4039億元，月增0.6％、年增3.4％；前7月營業額為2兆7778億元，年增3.3％，創歷年同期新高。

統計處指出，7月營業額成長，主要是受惠汽機車零售業適逢民俗月前銷售競賽衝刺期，加上新式車款買氣暢旺，推升營業額創歷年單月新高；另夏季出遊、業者展店及線上線下多元行銷活動挹注，以及凱米颱風推升民生物資需求，帶動便利商店、超市、電子購物及郵購業、量販店、家用器具及用品零售業成長。

至於批發業，7月營業額為1兆1208元，月增5.9％、年增12.7％；前7月營業額為7兆3624億元，年增10.3％。

統計處說，受惠全球經貿穩步回升，AI等新興科技應用逐步擴散至終端裝置，部分產業持續回補庫存，都挹注我國外貿動能，加上今年中元節鋪貨時程較早，帶動食品、飲料及菸草批發等營收成長。

展望8月，批發業受惠全球終端需求逐步復甦，新興科技應用商機持續活絡，加以消費性電子新品備貨需求，預期營業額年增率續呈正成長；零售業因車市進入民俗月銷售淡季，預期營業額將較7月減少，惟中元普渡供品採買及父親節、情人節送禮等商機，加以業者結合奧運賽事推出優惠促銷刺激買氣，可望推升營收較上年同月續呈成長；餐飲業受惠暑假旅遊熱潮及節慶聚餐商機，加以高溫帶動消暑飲品需求，可望挹注消費動能，惟在上年同月比較基期偏高下，恐抑制營業額成長力道。