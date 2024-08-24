雙龍搶珠　謝金河：新光金是林志玲、具制高點戰略價值

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）擬合併新光金（2888）的新新併，殺出中信金（2891）程咬金，金控合併三角戀成本周市場焦點，財訊董事長謝金河在臉書發文「一位金融界大老級人物問我，你怎麼看新光金及京城銀行（也傳出是被購併對象）」，他指出，京城銀行像如花，新光金是林志玲！儘管新光金一直在負面新聞中，但從幾個不同角度看，新光金具有制高點的戰略價值。

以下是謝金河臉書內容：

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這幾天，新光金控突然成了全台焦點，除了一直以來將新光金納入拼圖的台新金，被迫端出一股換0.6022股的換股比例，最後一刻跳出來搶親的中信金控也提出收購計劃，以每股14.55元，預計收購51%，形成雙龍搶珠的景象。

很長的時間，新光金控都籠罩在負面新聞中，除了經營績效不佳，RBC不足，必須強制增資，前董事長吳東進不久前才被移送法辦。在外界的眼中，新光金控不是一家好企業，但這次為什麼台新金，中信金都擺出非娶到不可的架勢？

幾個月前，一位金融界大老級人物問我，你怎麼看新光金及京城銀行？我用顏炳立常常掛在嘴邊的話說京城銀行像如花，新光金是林志玲！儘管新光金一直在負面新聞中，但從幾個不同角度看，新光金具有制高點的戰略價值。

一是新光人壽的創辦人吳火獅和國泰人壽的蔡萬春都是早期壽險業的先驅，吳火獅的夥伴吳家錄天生對土地敏感，新光擁有的土地資產品質非常卓越，今天大家在信義區A字開頭的大樓，很多都是新光的。後來像吳東進一千多元買宏達電，是用賣這裡的大樓來抵的。未來新光金換一個懂得經營的團隊，要重振雄風是有機會的。

二，新光金儘管經過很多曲折，但是到今天，每股淨值仍有16.53元，市值2136億元，相對靠債券交易獲利的京城銀行市值597億元，這個價值是不同的，這也是我說的林志玲和如花的差別。

三，這些年，台灣金融業整併最後拼圖逐漸浮現，現在富邦金市值1.1583兆，國泰金9002億，中信金是老三，市值6495億元，如果新光金納入中信金，只要假以時日，台灣前三大金控市值都會過一兆元。中信金這次擺出非要不可的架勢，可能是看到這個未來的戰略價值。

台灣過去的二次金改傳出很多弊案，主因背後的政商密室恊議，這次主管機關嚴守分際，值得肯定！不管新光金花落誰家？我相信新光金明天會更好！