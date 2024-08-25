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穩定幣是否穩定　但憑一句話

▲前行政院長陳冲資料照。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院長陳冲資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／陳冲

炎炎夏日，槍擊事件剛過，七月底，川普應邀出席2024 Bitcoin 大會，除友善加密社群的場面話外，講了一堆選舉語言，如果一定要披沙揀金，勉強可擠出兩項重點: 其一是任內will never be a CBDC(絕對不會有數位美元)，其二是促使safe, responsible expansion of stablecoin(穩定幣安全負責的擴張)。

川普反對CBDC，並不意外，一則共和黨就可能威脅人民自由的事(監督民眾消費)，自然一貫反對；二則拜登樂見的事，也不宜贊成。但對穩定幣，記憶所及，川普從未明確表態，然因川普與臉書的過節，對臉書祖克伯力推卻功敗垂成的Libra穩定幣，應該沒啥好感。而且在7/28比特幣大會的場合，川普可以不提穩定幣卻開口表態將予輔導，倒是令幣圈人士有點驚喜。

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長期以來，我對央行數位貨幣CBDC，一向主張宜及早研究(2006年起即多次在報端撰文)，如技術面、法制面都已臻成熟，再就政策面檢討是否決定發行。但在2019年前，央行始終不願對數位新台幣有正面回應，近五年雖因應趨勢，成立專案小組研究，但從今年四月公布的委外調查報告觀之，央行應該還停留在drawing board階段，也恐怕是隔岸觀火，意在擷取他國經驗「看著辦」的成分居多。至於穩定幣，各位看官只要輸入三個關鍵字，就可以看到一堆新聞，內容不外是「央行指出虛擬資產具金融投資或支付性質者，主管機關是金管會」、「金管會說穩定幣若為廣泛支付工具，會影響貨幣主權，涉及央行權責」，還是三個和尚沒水喝的老問題。

如果從穩定幣出檯，影響哪單位業務最大來觀察，美國Libra被圍剿的經驗倒頗值得借鏡。2021年臉書集結全球支付市場廿餘大咖，有意推動名為Libra的穩定幣，但聲勢過於浩大，驚動各主要國家政府，當時聯準會主席鮑爾曾說: You wouldn’t need stablecoins, if you had a digital U.S currency. (如有了數位美元，就不需要穩定幣)，並在許多場合表示各國都在研究CBDC，使美國乃至全球民眾對央行數位法幣充滿期待。沒想到鮑爾只是緩兵之計，等到跨幣別、跨市場、跨國境的Libra(後更名Diem)，慘遭美國央行運作封殺後，兔死狗烹，就沒聽鮑爾再主動提過數位美元了，各國對CBDC的興趣也突然緩了下來。

不過實務界人士，為讓穩定幣有一良好的法律環境，卻也沒閒著，甚至是前仆後繼，相當執著。先是2022年3月及12月先後有眾議員Hollingsworth、參議員Toomey分別提出頗具規模的穩定幣法案，惟送進委員會，泥牛入海，迄無下文。隔年，2023/7由眾議員McHenry領銜提案，並經金融委員會兩黨議員共同支持通過的「支付穩定幣透明度法案」(Clarity for Payment Stablecoins Act)，對穩定幣提供明確監管框架，有詳細條文，初嘗捷報，可惜年來沒有進一步進展。今年參議員Lummis突然對虛擬資產大有興趣，先是在委員會提出Payment Stablecoin Act，接著又在前述2024比特幣大會，呼應川普提出比特幣儲備法，雖然還八字沒一撇，但也顯示氣氛愈發成熟，如川普入主白宮，就有理應外合的機會。

我曾說過，如用簡化的講法，穩定幣其實就是數位版的儲值卡，沒有必要特別疑懼、排斥，各國主管機關之所以猜忌，無非是唯恐規模擴大，不好收拾，但從2002年因儲值卡累積的經驗，沒理由無法處理這受歡迎的數位支付工具，依照聯準會鮑爾的邏輯，沒有CBDC就可以推穩定幣，看樣子，咱央行是不打算發行數位新台幣了，此時如民間有意願發穩定幣，何不順水推舟，也有助金融科技的發展？

本文由新世代金融基金會董事長、前行政院院長陳冲授權刊載，不得轉載

關鍵字： 加密貨幣穩定幣川普

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