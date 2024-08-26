築間開出第13個品牌　年底前拚全球突破200家門店

▲築間第13個品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」將於8／30進駐樹林秀泰。（圖／築間提供）
記者廖婕妤／台北報導
築間（7723）近年來積極展店開新品牌，集團旗下第13個品牌、第4個韓國料理品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」將於8／30進駐樹林秀泰，打造全台第2個百貨商場品牌聚落；預計年底前將再新開10家店、挑戰全球突破200家門店數。
根據經濟部統計，去年全年度百貨業營業額達4427億元，創下近10年來新高，其中，百貨商場中餐飲類別營收佔比達30％；看好百貨商場吸客潛力及消費力道，築間酸菜魚進駐高雄岡山樂購後打造出第1個百貨商場品牌聚落，帶來的聚客效益推升業績成長，新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」也將於8／30進駐秀泰生活樹林店，打造全台第2個百貨商場品牌餐飲聚落。
築間董事長林楷傑表示，集團在國內外共打造出10個品牌餐飲聚落，海外第1個品牌聚落在香港旺角誕生，其中百貨商場餐飲聚落就佔了2個；今年上半年已開出25家門店，年底前預估將再開出10家以上門店，並挑戰全球門店突破200家。
林楷傑指出，下半年將持續積極推動展店計畫，除街邊店之外，百貨商場店也積極佈局中，特別是今年10月起陸續將「築間酸菜魚」、「燒肉Smile」進駐至新光三越桃園、台南及高雄左營分店，持續擴大市占率，增添業績動能。
讀者迴響