築間開出第13個品牌　年底前拚全球突破200家門店

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」 總價差6550元

證交所今（26日）公告三商美邦人壽（2867）認股抽籤將於周三（8月28日）正式起跑，不過申購價每股6.8元、一次要買5張，以今（26日）三商壽收盤價8.11元相比較，抽中總價差6550元。

中華車法說：支持國產自製率政策 拚MG4盡快交車

中華汽車（2204）今日舉辦法說會，會中除公布上半年度財報外，也針對旗下MG受到政府對國產車自製率要求產生衝擊說明，表示中華車支持政府新政策，雖然原來即有相關計劃，但目前會加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，也強調目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，將盡力早日交付。

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關 一張賠逾46萬

股王信驊（5274）上周五股價剛創新高達5335元，今日股價卻重跌至4865元，下跌465元，跌幅達8.7%，等於抱一張賠46.5萬元。

央行穩定房市2劇本推演 台經院：不排除第7波選擇性信用管制

國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，不排除央行祭出第7波選擇性信用管制，可能會有2套劇本，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降。

新光金「三角戀」刷152萬張天量 中信金、台新金共同霸榜

受到中信金（2891）、台新金（2887）爭取效應加持，新光金（2888）今（26日）再創152萬5248張天量，盤中雖一度漲逾7%，但終場以每股13元作收，漲幅4.42%。

廣達智慧醫療「每天有驚喜」 林百里：我要再做5年到80歲

廣達（2382）董事長林百里26日表示，廣達集團這5年來能在智慧醫療上獲得成果，都是醫界的支持，為了要持續推廣智慧醫療領域，包括打造AI醫療照護平台，目前高齡75歲的他「還要再多做5年」，將持續協助推動數位醫療的布局。

新政府上任將滿百日 經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日，外界曾做過民調，原先認為經濟部長郭智輝可能無法撐過百日，但如今也順利過關，對此，郭智輝今（26）日受訪時說，不會幫自己打分數，「為國人服務是我的目標，分數留給社會來打，從郭董事長變成郭部長，希望可以繼續為國人服務。」

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤 台積電、廣達入列

根據外媒CNBC報導，美系外資摩根士丹利表示，明年全球科技業將週期性衰退幾乎是肯定的，摩根士丹利在8月20日的報告中表示，2025年周期性衰退幾乎是肯定的，這將是由收入成長變化率可能逆轉和供應緊張造成的，不過儘管如此，摩根士丹利還是點名八大廠，包括NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，認為他們有望在下次科技成長中取得領先。

群創減資、賣廠題材發威 亮燈漲停委買破6萬張

群創（3481）在減資後今日恢復交易，早盤就以16.65元漲停開出後鎖死，上午十點盤中成交量就有逾6.4萬張，為個股成交量排行第二名，僅次於正處於金控三角戀的新光金（2888），目前群創排隊買單也超過6萬張。

「黑悟空概念股」噴漲！微星衝上漲停燈 猴子救電腦也亮紅台股

美國降息預期升溫，激勵台股26日早盤漲逾290點，突破22,400點，最高達22,449.45點，其中，權值股也回神，電子股及金融股也同步走揚。值得注意的是，板卡廠搭上「那隻猴子」爆紅商機，包括華碩（2357）強漲7%、技嘉（2376）及宏碁（2353）漲逾4%，顯卡大廠微星（2377）除息首日更一度飆漲停，瞬間填息，皆受投資人矚目。