漢堡王貼公告「結帳禁做1動作」他困惑！過來人嘆：太多奧客了

▲漢堡王。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現在不少餐飲業配合APP，有許多線上專屬的優惠，有網友表示，到漢堡王用餐，看到公告寫著「電子票卷（正確為券）不能截圖兌換」，但為了節省時間，通常都會先截圖條碼，讓店員可以快速掃，不懂這項規定的用意是什麼。對此，網友解釋，為了防止不必要的爭議，避免奧客。

有網友在Threads發文，無論是超商、麥當勞、肯德基、星巴克等店家，都有電子票券，通常為了節省結帳時間，會先兌換好並截圖，再拿給店員直接掃描，但漢堡王卻公告「所有電子票卷（正確為券）皆不能截圖兌換」，但這樣的做法結帳會更麻煩，他疑惑直呼「明白是公司規定，可是這是什麼用意啊？」

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貼文曝光，許多網友也不解，「我也習慣先截圖省時間誒」、「從沒碰到這種狀況，好好奇哦」、「在店員角度想，很多張票券的時候，先截圖不是比較快嗎？」「I人的結帳地獄」。

有網友解釋，避免發生衝突，「為了證明是票券持有人，避免被偷截圖產生爭議」、「是怕有人把票券拿去轉賣，最後引起不必要的爭議吧」、「有的人就會吵我沒用過，為什麼你說我用過了？到底誰用的…後面無限跳針，所以禁止用截圖來避免類似狀況」。

還有過來人直呼，「聽百貨朋友說，像百貨的即享券，收銀機不管是APP的，還是截圖給朋友用，都刷得過，所以百貨直接規定，即享券不收截圖」、「早期兌換券沒有特別表示不得翻拍之類的標語，反正就是A拿B的翻拍，B來吵被盜用要求門市賠償」。