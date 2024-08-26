中航委託台船造2+2艘21萬噸大海岬型船　每艘造價近8千萬美元

▲中國航運委託台灣國際造船公司建造21萬噸級散裝貨輪簽約儀式，左起中航彭士孝董事長、台船黃正弘董事長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今（26）日上午11時，假中航公司大樓會議室與中國航運公司(2612)旗下等子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級大海岬型散裝貨輪建造合約，每艘造價在7680-7980萬美元間，法人估毛利率約3-5%，實際獲利要看鋼價與匯率變化這4艘船是2017年台船接造中鋼運通同級船後，再度接造大海岬，中運當時造價不到5千萬美元，當時是貼錢承造。

簽署儀式由中國航運公司彭士孝董事長，及台船公司新任黃正弘董事長簽署相關合約，台船前董事長鄭文隆亦受邀觀禮。

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台船公司於2004年起，陸續建造載重噸20~21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司之21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會(RINA)「年度名船錄(Significant Ships)」，顯見台船公司卓越的設計能力與優良品質實績。

中航決定再次攜手台船公司打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘。本案雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船公司最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。

新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東之性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船公司自主研發之先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現；此批新船型具備以下特點：

一、 完整的流體力學配套方案包含：低阻線形、節能舵、螺槳前後節能裝置、高效率螺槳等，有效提升推進效率，節省油耗與減少碳排放量。

二、 滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標EEDI PHASE III標準，為低碳環保散裝船舶，預期能取得RightShip海事風險和調查組織之A等評級。

三、 住艙外型採低風阻設計，有助降低油耗。

四、 納入智慧船舶之概念設計，以因應國際船級協會(IACS)最新資安法規E26和E27。

五、 主機搭載選擇性觸媒還原脫硝裝置SCR (Selective Catalytic Reduction)，滿足IMO氮氧化合物排放管制規範的第三期標準，使船舶可航行於船舶排放控制區域(ECA)。

六、安裝軸發電機，善用主機動能產生高效電力。

七、預留AMP岸電系統空間，並保留後續升級改裝可行性，使船舶停靠碼頭期間可停用發電機，改採碼頭岸電，避免船用發電機所產生之廢氣污染港區空氣。

八、設置有脫硫塔，並預留未來安裝碳捕捉裝置之裕量，俾達到保護地球環境之ESG目標。

九、已具備未來改裝使用低碳排燃料包含氨氣系統(Ammonia-ready)及天然氣系統(LNG ready)之可行性方案。

台船公司近年來努力堅守發展商船本業且秉持海域最佳化設計理念，為中國航運公司量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為台灣在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。