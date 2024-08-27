王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

▲王道銀行推出交通減碳明細功能及交通減碳卡，並藉由豐富的交通優惠回饋，鼓勵消費者多多搭乘大眾交通運輸工具。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導



你最近被熱昏了嗎？據歐盟氣候監測機構報告顯示，今年6月不僅是全球有史以來最熱的6月，更連續13個月創下每月氣溫新高記錄，過去一年全球平均氣溫相較工業化時期已高出1.64°C；如何有效控制氣候異常使其符合巴黎氣候協定的門檻，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）指出，「全球每一位公民都需要作出前所未有的努力，一起為地球降溫。」小至一餐的飲食、生活用電，大至購車等，我們都有更低碳的選擇。

而哪些日常行為會造成較高的碳排？消費者又該如何從日常選擇中降低個人碳排？王道銀行表示，實踐低碳生活並沒有想像中困難，關鍵第一步就是要讓日常碳排放量能被消費者「看見」；有鑑於此，王道銀行於近兩年陸續推出「消費碳排放明細功能」與「交通減碳明細功能」，透過王道銀行APP就可讓生活碳足跡一覽無遺。

王道銀行為亞太地區第一家導入萬事達卡（MasterCard）碳排放計算機（Carbon Calculator）的銀行，於2022年率全台之先推出「消費碳排放明細」功能，只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在王道銀行網銀或APP上免費開啟功能，查詢並「看見」日常生活中購買最新潮鞋、聚會飲食等產生多少碳排放量，王道銀行期能從消費行為中培養碳意識做起，提升終端消費者的低碳意識，進而做出責任消費的新選擇。

此外，王道銀行更倡議「您對地球越好，現金回饋就越高」，推出國內首張由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的「低碳生活卡」，鼓勵並促動消費者將減碳意識化為具體行動，消費者如當月刷卡消費的平均每元碳排放量低於8公克，當月的現金回饋將會從原本的1%提高至1.5%，也就是說，當月平均每元碳排放量越低，就可享越高的現金回饋，藉此強化消費者減碳誘因。

王道銀行積極倡議低碳消費，深獲消費者正面回饋，近期於王道銀行新開戶且選擇申辦低碳生活卡的客戶，佔王道銀行所有新開戶數比例近一成，受到許多消費者青睞，除了消費者可以因為減碳而獲得更高的現金回饋之外，低碳生活卡客戶平均每元碳排放量更較其他客戶少近兩成，有效促進客戶減碳意識，也為環境帶來正面影響。此外，有鑑於交通是日常生活中碳排的一大來源，王道銀行更進一步於今年6月與一卡通攜手共同推出「交通減碳明細功能」，是首家推出一卡通此功能的金融業者，此功能可分別算出消費者搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及公共自行車等不同大眾運輸工具相較自用小客車所產生的減碳量，讓消費者了解大眾運輸工具可為地球帶來的減碳效益。

為鼓勵民眾出行時可多加搭乘大眾運輸工具，王道銀行還推出全台首創以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，除了享有不限通路且無上限的1%消費現金回饋之外，即日起至2024年12月31日止，只要當月累計交通減碳量達20公斤以上，且於王道銀行的存款及基金等往來資產餘額達新台幣1萬元（含）以上並有任一筆刷卡消費，次月即享一卡通自動加值新台幣1,200元以內10%現金回饋；符合上述往來資產餘額條件及任一筆刷卡的消費者，當月交通減碳量若達40公斤以上，次月可再另享高鐵及台鐵刷卡購票合計新台幣3,000元內額外加碼5%現金回饋。意即消費者符合上述條件，可額外獲得每個月合計最高新台幣270元的現金回饋，期藉由專屬交通優惠回饋，鼓勵消費者持續性的實踐綠色移動生活。

王道銀行以「看得見」的低碳生活為主軸，高度結合金融產品與永續理念，讓消費者看見自己刷卡的每一筆碳排放量或交通減碳量，協助讓更多消費者在每一次的行動選擇都能為永續地球加分。