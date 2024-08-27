台船拿下中航散裝貨輪大單　總金額上看百億元

▲中航委託台船訂造21萬噸級散裝貨輪，圖左為中航董事長彭士孝、右為台船代理董事長黃正弘。（圖／台船提供）



記者廖婕妤／台北報導

台船（2208）宣布與中航（2612）旗下等子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約，每艘價格約落在7600萬美元至7980萬美元（約新台幣24.21億元至25.42億元），交易總金額約為1.52億美元至1.59億美元（約新台幣48.43億元至50.66億元），2艘加上選擇權2艘，訂單總金額可望超過新台幣百億元。

台船表示，公司於2004年起，陸續建造載重噸20-21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中航委託建造，近期亦交付中鋼運通21萬噸散裝貨輪。

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台船指出，中航再次攜手台船打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘，雙方自今年初即開始接洽，經過多次技術及商務協商過程，台船最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢，爭取到本案。

台船說明，新一代21萬噸級散裝貨輪是配合船東的性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船自主研發之先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現。

新船型設有脫硫塔，並預留AMP岸電系統空間，使船舶停靠碼頭期間可停用發電機，改採碼頭岸電，避免船用發電機產生廢氣汙染港區空氣；主機搭載選擇性觸媒還原脫硝裝置SCR，滿足國際海事組織（IMO）氮氧化合物排放管制規範的第三期標準，預期能取得RightShip海事風險及調查組織之A等評級。