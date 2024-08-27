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黑悟空爆紅！陳俊聖看好硬體銷售　童子賢：顯卡將產生堆疊效果

▲《黑神話：悟空》遊戲截圖畫面。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

▲《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，全平台最多同時在線人數達300萬人。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》掀起全球風暴熱潮，和碩（4938）董事長童子賢27日受訪時表示，自己不清楚「黑悟空」對硬體有什麼特殊需求，但他相信「新遊戲有新顯卡的需求」，也會帶動更多硬體設備加裝，進一步產生堆疊的效果，讓整體科技產業落實到消費者端。

《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，全平台最多同時在線人數達300萬人，如果以1套要價約新台幣1,280元推算，千萬套的銷售額將達新台幣128億元。根據遊戲介紹，這款是以中國名著《西遊記》為藍本的動作角色扮演遊戲，玩家將扮演孫悟空造型的「天命人」，在電玩世界裡冒險並探尋昔日傳奇。

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對此，旗下擁有電競產品線的電腦品牌廠宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖表示，《黑神話：悟空》上市僅有幾天，且仍以中國市場為主，代表著需要時間才會有邊緣運算相關需求浮現，目前還看不出來遊戲對電競市場影響程度，但多少會刺激硬體銷售。

陳俊聖指出，電競仍是一個hardcore（重度使用者）的領域，當高規格遊戲釋出、新遊戲爆紅，對硬體銷售「多少會刺激」，硬體發展機會就因此而前來，宏碁身為3A客戶訂單的硬體開發者，每款3A遊戲上市，對宏碁來說都是個好消息。

▲和碩董事長童子賢出席第40屆台灣創投年會，接受記者採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

針對《黑神話：悟空》熱潮看法，童子賢也表示，不管是觀賞影視、電影或戲劇，網路串流或者是電玩遊戲，都讓消費者體驗聲光動畫及故事情節，這裡的特色都會帶動硬體消費，「只不過我自己不是電玩的重度玩家，所以到目前為止，我並不清楚『黑悟空』這個遊戲對硬體上面的特殊需求。」

聽聞記者指「遊戲硬體規格有使用到輝達（NVIDIA）的顯示卡」，童子賢話鋒一轉則指出，AI風潮應該也會進入遊戲領域，未來幾年可能會有很多AI概念的創新遊戲出現。

至於遊戲中的顯卡需求，童子賢說，可能也會帶動硬體設備加裝，進一步產生堆疊效果，一旦顯卡普及，會有更多遊戲開發者利用硬體優勢，新開發一些有趣且光影效果遠優於以往更好的遊戲，有助於帶動整體科技產業落實到消費者端。

關鍵字： 黑神話：悟空陳俊聖童子賢和碩宏碁

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