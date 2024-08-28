187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞保局每月固定入帳的各項給付陸續發放中，明（29）日起連續2天，共有10項給付接連入帳，其中，攸關近187萬人的勞保年金給付將在29日入帳，平均每人可領到約1.92萬元；另國民年金保險生育給付也是同天入帳，最多可領近4萬元。

據勞保局統計，勞保年金給付有約186.8萬人可領取，核發金額約358.2億元，平均每人約可領到近1.92萬元，不過實際領取金額仍依個人投保狀況而定。

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此外，只要在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，若未領取其他社會保險生育給付，就可向勞保局請領國民年金生育給付，標準為按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月，等於可領到近4萬元，並按比例增給，但要注意的是，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，若超過申請期限將不予給付。

勞保局8月入帳給付如下：

8／29：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險生育給付等4項入帳。

8／30：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付等6項入帳。