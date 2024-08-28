▲學生組得獎團隊合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今（28）日舉辦第4屆「航港大數據創意應用競賽」頒獎典禮及成果發表會，頒發社會組及學生組前3名、佳作及學生組指導教授獎共高達43萬元獎金，並展現得獎作品內容，成果令人驚艷。陽明海運以「綠色航運、永續港區」作品榮獲該獎項社會組第一名。

這項競賽從110年起舉辦，4年來建立產學合作的口碑，讓本屆學生組參與隊伍數創下歷年新高！本次得獎作品自航港韌性與創新發展、智慧運輸技術及綠色航運與永續經營等面向，讓數據會說話也更活化，展現航港大數據的創新與應用。

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▲社會組得獎團隊合影。（圖／航港局提供）

航港局表示，人工智慧在航港業的應用已成為熱門話題，參賽者運用大數據分析與機器學習等方案，透過多面向分析及應用航港大數據，並結合時事及產業動態，增進數據的效益價值，評審團亦對這次參賽作品給予高度評價，學生組分別由來自國立高雄科技大學的「湯姆喀吐司」團隊、國立台灣海洋大學的「Resilient Navigators of Taiwan」團隊與逢甲大學的「海港狂浪何時平」團隊獲選前3名；社會組則由來自陽明海運公司的「永續航跡」團隊、財團法人中國驗船中心的「溪鴨棒棒」團隊及環境部的「綠洋『碳』航者」團隊獲選前3名。

陽明海運本次參賽團隊整合港區污染監測與AIS船舶即時資訊等多種數據，導入OpenAI功能，讓使用者透過對話方式進行資料查詢與分析比較，並結合隨機森林回歸模型，以Power BI視覺化方式呈現港區碳排放趨勢的預測結果。

▲陽明海運推動數位創新，於第四屆「航港大數據創意應用競賽」獲第一名肯定，由陽明曹德溪副總經理(中)及創作團隊一起受獎。（圖／陽明提供）

此項創新可為港務管理單位在制定減碳與空污政策方面提供關鍵數據支持，有助於推動台灣港口邁向更環保永續的未來。「航港大數據創意應用競賽」自2021年開辦以來，陽明海運每年均組隊參與，利用該賽事平台提供之資料庫，研發設計具開創性之數據分析及應用方式，提供業界深入的分析結果，歷屆競賽均獲評審委員肯定並取得社會組前三名及佳作之佳績。

今日出席活動之貴賓包含中華航運學會理事長呂錦山、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲、台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬、船務代理商業公會全國聯合會秘書長包嘉源、輪船商業同業公會全國聯合會秘書長林沛樵、中華海運研究協會秘書長楊崇正及陽明海運資訊長暨副總經理曹德溪均致詞表示，本屆競賽組數創新高、隊伍組成具多元性、研究議題更創新、數據應用活潑化，顯示航港大數據創意應用競賽開辦到第4屆，推廣有成，且已獲各界熱烈支持與肯定。

航港局強調，透過本競賽鼓勵不同專業背景的參賽成員相互角逐競賽，達到多元跨域的人才能力整合，例如：本次有非交通部所屬的政府單位、非海運業者的資訊科技公司報名參加社會組；有12所大專院校報名學生組，科系相當多元，包含會計、運輸物流、資訊管理、人工智慧應用及供應鏈管理等；更有航運與資訊組隊，藉由夥伴間激盪創新火花，開發實用APP，成效斐然。

本次前3名得獎者發表的感言，都大讚此資料庫的建置，並謝謝航港局提供此競賽平台的機制，激發創意。未來航港局將持續舉辦「航港大數據創意應用競賽」，並期待有更多優秀人才參與，希冀為台灣海運挹注新的活力與創意發想。