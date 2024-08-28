汎瑋材料9月底掛牌上櫃　越南新廠Q3量產有望助攻營運

▲汎瑋材料董事長李家旺。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

電子功能性材料大廠汎瑋材料預計於113年9月下旬正式在櫃買市場掛牌，汎瑋成立於民國81年3月，是一家功能性材料的研發、設計及製造商。目前實收資本額為2.26億元，上櫃前擬現增2,332千股，上櫃後股本約為2.49億元。113年上半年營收為6.56億元，稅後淨利4,153萬元，EPS 1.84元，

汎瑋主要業務是電子功能性材料，透過專業模切、沖壓、印刷、成型、組裝、貼合等製程工藝，提供客戶於電子產品狹小內部空間實現黏貼、固定、防震、密封、電磁遮罩、導電、絕緣，或在電子產品表面實現防刮、防塵、防水、標識等需求，主要應用材料包括單面膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶、PET 絕緣材料、高功能的發泡體及防震材料、PU、EVA 泡棉…等，汎瑋公司產品應用範圍非常廣泛，包括手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式裝置、電動車、醫療、生活家電…等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汎瑋公司除了經營台灣市場已超過30年外，另深耕中國市場已逾20年，已建立廣大的客戶基礎及緊密關係，客戶包括多家國際電子代工廠及品牌業者，汎瑋公司於昆山設置主要生產基地外，110年為就近服務NB客戶並提供即時服務，於筆記型電腦重鎮重慶設置生產基地，其效益已逐漸顯現。

另外汎瑋公司看好越南電子產業聚落日漸成熟之市場商機，為就近服務客戶於112年在越南北寧投入建廠，於113年第三季開始能逐步導入量產。

汎瑋於113年上半年度之產品應用領域分別為智慧型手機25.3%、筆記型電腦15.5%、穿戴式電子產品6%、平板電腦4.4%、伺服器、電動車及工業電腦5.4%及其他(醫療、半導體及自行車等)10.6%，經銷業務32.8%。另外汎瑋公司持續擴展利基型產品，其中伺服器、電動車及工業電腦佔公司營業額由111年0.18%至113上半年5.46%，公司持續擴展產品應用領域，並逐步提升公司獲利。