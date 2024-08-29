貿協率五金業者探索紐澳泰　尋找替代性潛力市場

▲左上圖雪梨站活動現場買主與我商洽談熱絡；右上圖我商恆昭與曼谷買主洽談甚歡，收穫滿滿；下圖貿協帶領我商參訪雪梨當地大型零售商Bunnings。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣五金產業以扣件及手工具最具代表性，也是台灣的隱形冠軍產業，為協助我商分散出口市場，提升出口動能，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組「五金扣件手工具業赴紐澳泰拓銷團」，於8月17日至8月28日前往澳洲、紐西蘭及泰國，尋找替代性潛力市場。

團員包括拉釘鉚釘大廠恒昭、建築扣件大廠寬仕、宏穎、豐鵬，以及台灣少數最早推動ESG與減碳措施的車用螺帽商如保興業，開拓新南向市場，建立「台灣+1」供應鏈，並尋找替代性潛力市場。

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首站來到澳洲雪梨，由雪梨台灣貿易中心安排參訪澳洲大型零售商Brighton-Best International、Bunnings、澳洲最大的專業級工具零售商Total Tools Smithfield，以及建材供應商Hume Building Products的總部。通過這些交流，深入了解當地企業的通路經營、倉儲及分銷運作模式。

第二天洽談會共有18家當地扣件和手工具業相關買主出席，包括知名建材、工具及配件供應商Hume Building Products、不鏽鋼扣件供應商James Glen Pty Ltd，以及汽車零配件供應商Hasmotek等，共計進行了108場次洽談。

第二站來到與台灣簽訂台紐經濟合作協定(ANZTEC)的紐西蘭，根據ANZTEC，台灣扣件在紐西蘭享有關稅減免優惠，本站洽談會共有27家當地主要扣件手工具買主參加，與團員進行了139場次洽談，具代表性的買主包括紐西蘭進口批發商Allfast、ECKO Fastener、KONNECT、Milsons及PLACE Makers。

隔天參訪紐西蘭扣件業三大巨頭之一的ECKO Fastening Systems、擁有74,000條產品線的建材供應商PlaceMakers Mt Wellington，以及擁有75年歷史的大型扣件供應商Milsons 2012 Ltd。由於紐澳地區人工成本不斷上升，當地製造業紛紛撤退，因此進入當地市場的關鍵在於與當地通路商建立合作關係。

本次洽談中，約70%的紐澳業界具代表性的買主親自到場，其中多為擁有獨立倉儲、發貨倉及門市的大型扣件業者。

最後一站來到泰國曼谷。由曼谷台貿中心安排本團參訪泰國知名的扣件製造和貿易商--Thaimongkol Fasteners Co., Ltd.的母公司MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD.，該集團負責人Mr. Wisit同時也是泰國工業總會(FTI)扣件產業委員，其子Mr. Peera則經營專門做扣件和建材貿易的LST集團。下午則參訪了專門生產冷鍛和熱鍛零件的製造商BOLT & NUT INDUSTRY，深度走訪生產製造流程。隨後前往擁有84家分店的居家修繕零售賣場Thaiwatsadu進行市場考察。

第二天在曼谷市中心洲際酒店舉辦一對一洽談會，計吸引52家買主與我商進行了204場次洽談，現場互動熱絡，其中泰國扣件製造商Siam Screw更當場與去年10月在泰國新設廠的恆昭下訂單。

本團團長寬仕工業公司林董事長表示，台灣已是全球扣件主要供應基地之一，且持續了60年之久，建議未來應突破現有的FTA限制，與各國進行專項談判，以降低扣件出口關稅。

他也十分肯定此次拓銷團的買主邀約和行程規劃非常完善，建議未來可定期巡迴舉辦。明年本團將前往西歐拓銷，地點預計為英國、西班牙及義大利，已有多家團員有意報名，貿協歡迎有興趣參加之我商關注台灣經貿網的活動資訊，或與外貿協會承辦人陳專員(yiningchen@taitra.org.tw) 聯繫。