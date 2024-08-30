英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，英特爾正在與投行合作，希望幫助渡過該公司56年歷史上最困難的時期，目前正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以及哪些工廠投資可能會被取消，消息曝光後，英特爾美股夜盤直線拉升，一度漲近5%。

知情人士指出，摩根士丹利和高盛集團一​​直在就各種可能性提供英特爾建議，其中還可能包括潛在的併購。自從英特爾發布了一份令人失望的收益報告以來，討論變得更加緊迫，該報告導致其股價跌至 2013 年以來的最低水平。

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知情人士透露，預計將在 9 月的董事會上就會提出各種選擇。

知情人士警告，近期仍不會有重大舉措，討論仍處於早期階段。英特爾的代表拒絕置評，摩根士丹利和高盛也沒有立即回應置評請求。

英特爾代工部門目標為外部客戶製造晶片，如果該部門可能分離或出售，這對執行長基辛格來說將是一個大轉變。基辛格認為這項業務是恢復英特爾在晶片製造商中地位的關鍵，並希望它最終能夠與代工產業先驅台積電等公司競爭。

但知情人士表示，英特爾更有可能在達到這一目標之前採取不那麼引人注目的步驟，例如推遲部分擴張計畫。

英特爾的基辛格已經沒有時間實現急需的轉變。他一直在試圖擴大晶片製造商的工廠，同時銷售額卻在萎縮，因此這是一個賠錢的提議。英特爾上季淨虧損 16.1 億美元，分析師預計明年將出現更多虧損。

離開公司十多年的英特爾老將基辛格於 2021 年接掌公司，並承諾恢復公司的技術優勢。在前幾任執行長的領導下，這家晶片先驅失去了市佔和長期標榜的創新聲譽。

但事實證明，他的復出計畫過於雄心勃勃，公司不得不縮減規模。本月稍早公佈財報時，英特爾宣布計劃裁員約 15,000 人並削減資本支出。該公司甚至暫停了長期派發的股利。

再加上董事陳立武上週突然辭去董事會職務後，更是雪上加霜。這位兩年前被聘請來幫助復出的半導體資深人士，使得他成為英特爾少數具有行業知識和經驗的董事之一，但他最後也選擇離開。