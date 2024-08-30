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育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會　行動支持體育活動發展

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會以行動支持體育活動發展（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌桃園區經管會第2度支持育創盃籃球賽，力挺年輕球員勇敢追夢。（圖／永慶房產集團）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團向來力挺國內體育活動發展，今年再度贊助「育創盃高中國際籃球邀請賽」，支持年輕球員盡情展現自我、勇敢追夢。永慶加盟四品牌桃園區經管會為鼓勵喜愛籃球的朋友到現場觀賽，特別準備2,000張刮刮卡，要送給現場的民眾。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺說，今年我們特別和中原大學學生會合作，只要透過FB、IG、Tiktok在比賽現場拍照打卡，並標記永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產，就能領取刮刮卡一張，有機會刮中星巴克飲料兌換券或7-11禮券；活動結束後，刮刮卡上的序號還能參加抽獎，獎品包括iPad、投影豆腐、富士拍立得相機等好禮，歡迎大家一起到場為球員們應援！

有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山則表示，連續2年參與育創盃活動，除了推廣運動風氣，更希望支持年輕球員勇敢追夢，為他們創造更多展現自我的機會，激勵他們在學習與生活中不斷挑戰自我，實現人生的無限可能，這樣的贊助非常有意義。

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會以行動支持體育活動發展（圖／永慶房產集團提供）

▲為鼓勵民眾到場觀賽，永慶加盟四品牌桃園區經管會和中原大學合作舉辦打卡抽獎活動，參加者有機會獲得ipad、7-11禮券、拍立得相機等好禮。

永慶房產集團身為運動企業，年年舉辦公司內部運動競賽，讓同仁養成健康運動的好習慣。永慶加盟四品牌也以企業力量支持多元運動賽事，像是贊助所需經費，提供運動選手裝備、協助賽事舉辦等等。台慶不動產桃園區經管會長許瑛哲也分享，「今年上半年我們桃園區的永慶加盟四品牌就贊助了同安國小足球隊和八德國小排球隊，鼓勵他們在運動場上發揮所長；而11月份我們還將舉辦路跑活動，提供我們的夥伴一個舒展身心的平台，享受運動的樂趣！」

育創盃籃球賽由中華文化運動暨人才發展協會主辦，救國團、桃園市政府體育局指導，於8月26日至8月31日在桃園市中原大學體育館熱血開打。台灣參賽的隊伍包含「松山高中」、「光復高中」、「南山高中」、「能仁家商」等HBL常勝軍，今年主辦單位還邀請到日本仙台大學附屬明成高校及千葉縣立長狹高校與台灣學生球員們切磋球技，建立與國際接軌的機會，為國內基層籃球發展盡心力。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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