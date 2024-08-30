用科技實現金融目標！精誠資訊、富蘭克林打造退休理財智慧工具

▲精誠資訊攜手退休基金協會，整合智能化退休金試算工具，以金融科技協助民眾做好理財。（圖／精誠資訊提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了幫助民眾用科技力量打造退休理財生活，台灣永續金融與企業影響力協會30日舉辦記者會，邀請退休理財顧問專家分享金融科技應用，落實退休金資產管理。精誠資訊（6214）表示，目前已整合退休金試算智慧工具，未來將進一步整合多元投資管道資訊普及金融知識，輔以手機App形式推廣，方便國人展開退休金理財規劃。

台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，可能帶來各種的社會與經濟問題，金融科技的落實在協助退休理財規劃上不僅重要，更顯急迫。面對人口老化趨勢，藉由政府政策支持和產官學界之間的合作，以科技力量優化退休理財的整體效益，不僅兼顧風險和報酬表現，更能提高退休前後的生活品質，也將成為支持社會穩定的重要力量。

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精誠資訊副總經理吳文舜表示，金融科技在退休金理財中扮演關鍵角色，精誠資訊與生態圈夥伴合作，在退休基金協會的「好命退休聰明理財平台」上建構智能化退休金試算工具，串接整合各式理財工具及投資資訊，以便利的方式讓民眾規劃退休藍圖，實踐金融科技落實在樂齡生活領域的應用。

吳文舜說，智慧退休金工具也可串接金融行業自身的系統，作為服務客戶的延伸，相信未來在更多生態圈夥伴加入後，將提供更為完整、豐富的理財資訊與投資建議，守護長輩們能安心享有穩定的退休生活。

▲「Fun新科技樂齡新生活」記者會現場，以科技創新實現永續金融目標。（圖／富蘭克林提供）

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲表示，過去民眾在退休理財上，最常犯的錯誤是太晚開始準備，自己也無法選對投資工具進行長期投資。「好命退休聰明理財平台」即呼應政府政策，透過產官學合作，用科技創新協助台灣民眾輕鬆做好退休理財，優化退休投資效益。

王儷玲強調，永續金融與影響力投資學院的成立，目的也是匯集企業領袖菁英，結合科技力和創新力，完善國人退休規劃與保障，還能導入永續思維，存退休金也能一起做永續，引導退休金投資永續，目前市場上已有不少永續投資商品適合做退休理財，不但長期投資報酬穩健，投資風險也相對較低，可以協助民眾用小錢做好退休投資，實現普惠金融的目標。

富蘭克林投顧表示，超高齡化社會來臨，金融科技落實在協助退休理財規劃上更顯急迫，現階段正積極與富蘭克林坦伯頓集團合作開發擁有專利所有權、基於目標的投資框架的「目標優化引擎」（GOE）部署，確保產出最⾼成功機率的資產配置，讓投資人從早期投資到進入退休的各階段，都能獲得妥適的退休資產管理服務。

值得注意的是，富蘭克林投顧也率先投入機器人理財，具有「聰明退休」、「即時監控」、「理性判斷」及「輕鬆入手」4大優勢，民眾可以定期定額5,000元起或單筆3萬元起，展開累積退休金計畫，量身訂作基金套餐，都可以用金融科技達到退休理財的目標。