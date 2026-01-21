川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

▲因應美國總統川普（Donald Trump）祭出關稅手段，近4成台商有意赴美投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅陰影未退，台灣企業動作加快。資誠（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，揭露在川普政策持續影響下，有44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，其中近4成（39%）已規劃赴美投資，半導體與電子零組件產業成為主力，顯示美國供應鏈重組正快速牽動台灣企業布局策略。

報告指出，在台美雙邊貿易協議底定前，台灣企業早已超前部署，主動東擴美國市場，尤其針對半導體及其衍生品，美方祭出15%優惠關稅、免除最惠國疊加條款，讓半導體成為首波受惠產業。金融、生技與電子業也展現明確赴美投資意願。

這份報告是資誠台灣呼應PwC於2026年世界經濟論壇(World Economic Forum)發布《第29屆全球企業領袖調查報告》(PwC’s 29th Global CEO Survey)另做的調查，彙整4,454位全球企業領袖與216位臺灣企業領袖的意見，分析企業領袖對於美國關稅、景氣展望與威脅、AI、轉型與創新議題的看法。

除了美國，台灣企業也積極分散供應鏈風險，投資前5大目的地還包括中國（33%）、越南（28%）、泰國與日本。印度與菲律賓則因人口紅利與「呂宋經濟走廊」題材，分別吸引5與4個百分點的投資意願成長。

調查也發現，面對國際不確定性，半數台灣企業對全球景氣持審慎樂觀，63%看好台灣本地經濟，主要受到AI應用持續發酵帶動。但企業在實際導入AI方面，成效仍有限，54%企業坦言尚未見到明顯財務成果。

在經營挑戰上，「關鍵技能人才不足」是台灣企業領袖最焦慮的問題（52%），遠高於全球平均的22%；其次是地緣政治與關稅風險，企業開始透過調整供應鏈與投資策略來應對外部衝擊。

資誠所長徐聖忠指出，川普政策、科技變革與地緣政治正在重塑全球產業規則，台灣企業多年來實力厚植，正處於轉型出擊的關鍵時刻。未來誰能掌握AI、強化韌性、導入創新，誰就能在變局中領先。